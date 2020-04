Emergenza Coronavirus: Supermercati chiusi a Pasqua e a Pasquetta, il monito dei Sindacati

Coronavirus, supermercati sotto pressione: i Sindacati chiedono lo stop a Pasqua e Pasquetta

Non è essenziale fare la spesa tutti i giorni, per questo i sindacati lombardi hanno chiesto alle aziende della grande distribuzione di tenere chiusi nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

Tenere i supermercati chiusi a Pasqua e a Pasquetta è un modo per ringraziare i lavoratori della GDO, più esposti al rischio di contagio, concedendogli due giorni di libertà e sicurezza.

Chiudere i punti vendita nella regione maggiormente colpita dall’epidemia di coronavirus, è quanto richiesto dai sindacati alle aziende della grande distribuzione.

Supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta in Lombardia, i sindacati: ”Non è essenziale fare la spesa tutti i giorni”

“Le lavoratrici e i lavoratori della grande distribuzione sono da più di quattro settimane in prima linea e in condizioni di grandi difficoltà nel garantire ai cittadini l’approvvigionamento di generi alimentari”,

è quanto contenuto in una nota firmata da Filcams Cgil Lombardia, Fisascat Cisl Lombardia e Uiltucs Lombardia.

“Nonostante la paura per la propria salute e quella dei propri cari e le forti pressioni dovute all’assalto a volte insensato ai supermercati, hanno continuato con impegno e dedizione a svolgere un servizio fondamentale per tutti noi”.

Coronavirus: supermercati e GDO sotto pressione, aumento dei carichi di lavoro

“Abbiamo diritto a salute e riposo”

è quanto chiesto dai dipendenti dei supermercati in vista delle festività di Pasqua.

A far sentire la propria voce sono i lavoratori del gruppo Iperal, catena lombarda di supermercati, che chiedono la chiusura domenicale.

I sindacati chiedono uno stop totale delle attività della Grande Distribuzione Organizzata anche per dare una boccata d’ossigeno a una categoria di lavoratori sotto pressione.

In un periodo di grave emergenza addetti agli scaffali e alle casse, trasportatori, magazzinieri, inservienti, etc. garantiscono ogni giorno il cibo nelle case delle famiglie.

Per chi lavora nei supermercati c’è stato anche un aumento dei carichi di lavoro, anche per garantire misure come la rilevazione della temperatura dei clienti agli ingressi, il contingentamento e le sanificazioni.