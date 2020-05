Coronavirus, siglato il patto globale Ue per la ricerca del vaccino

L’Unione Europea ha lanciato un patto per la ricerca di un vaccino contro il coronavirus: il testo è stato siglato dai premier.

Il patto globale Ue per la ricerca del vaccino contro il coronavirus è stato siglato dai premier europei. Di che cosa si tratta?

World against Covid 19: di cosa si tratta?

World against Covid 19 letteralmente il Mondo contro il Coronavirus è una iniziativa da parte della Commissione dell’Unione Europea. Italia, Germania, Francia, Norvegia hanno quindi annunciato un piano di collaborazione globale al fine di trovare e studiare un vaccino contro il Covid 19.

La Stampa ha pubblicato in esclusiva la lettera che ha descritto per filo e per segno tutta la vicenda. La stessa avrà il culmine il 4 maggio con una conferenza di donatori: l’obiettivo è quello di raccogliere sino a 7,5 miliardi di euro.

Questo testo, come si evince dal quotidiano, è stato firmato dal Presidente francese Emmanuel Macron – la cancelliera tedesca Angela Merkel – il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte – il presidente del Consiglio europeo Charles Michel – il Premier norvegese Erna Solberg e dalla Presidente europea Ursula von der Leyen.

Nella lettera viene evidenziato:

“È questo il dovere della nostra generazione e sappiamo di potercela fare: sostenendo insieme la scienza e la solidarietà di oggi getteremo le basi per una maggiore unità domani. la posta in gioco è alta per tutti: nessuno è immune, nessuno può sconfiggere il virus da solo e nessuno sarà davvero al sicuro finché non lo saremo tutti in ogni Paese”

Continua dicendo che l’obiettivo primario è quello di mettere insieme tutte le menti più brillanti e prestigiose:

“stiamo concretizzando l’impegno dei leader del G20 a fornire una risposta coordinata al virus su larga scala”

L’obiettivo, come spiegato dai leader Ue e dal quotidiano, è quello di raccogliere circa 7,5 miliardi di Euro: