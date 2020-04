Scuola ai tempi del Coronavirus: cose da sapere sulla fine dell’anno scolastico

Coronavirus, Scuola: prova orale per i maturandi e riapertura scuola ad inizio settembre

Se in Danimarca e in Germania gli alunni sono già rientrati in classe, in Italia faranno da apripista i maturandi che, probabilmente, torneranno a scuola il 27 aprile; poi dal 4 maggio li seguiranno gli altri studenti.

Ecco la guida sulle cose da sapere sulla fine dell’anno scolastico e l’inizio dell’anno 2020-2021.

Scuole, le misure di sicurezza da osservare

La Ministra Azzolina vorrebbe evitare l’uso delle mascherine in classe e il ricorso ai doppi turni.

Si punterà quindi sul distanziamento sociale tra gli studenti e probabilmente sull’alternanza tra lezioni in presenza e didattica a distanza in sottogruppi delle singole classi.

Scuola: 6 politico per tutti?

Nessun 6 politico per tutti, ma gli studenti passeranno alla classe successiva con i voti che hanno conseguito.

In pagella continueranno a esserci i 4 ed i 5, poi si potrà recuperare il debito durante l’anno scolastico 2020/21.

Scuola ai tempi del coronavirus: che valore hanno le lezioni online?

Le lezioni online sostituiscono a tutti gli effetti la didattica in classe.

Gli studenti possono connettersi telematicamente, seguire le lezioni, interagire con i Docenti, chiedere spiegazioni e portare a termine i programmi ed essere valutati.

Per i professori sono ore di servizio.

Esami di Stato ai tempi del Covid-19

Sono 1,1 milioni gli studenti che dovranno affrontare gli Esami di Stato 2020.

“COME DOCENTE CONOSCO BENE IL PESO SPECIFICO CHE QUESTA PROVA HA NELLA VITA DEI NOSTRI RAGAZZI. MI SONO BATTUTA FIN DALL’INIZIO DELL’EMERGENZA PER SALVAGUARDARE GLI ESAMI”,

sottolinea la Ministra Azzolina.

L’esame deve essere superato altrimenti si rischia la bocciatura.

L’esame di terza media consisterà della discussione di una “tesina” scritta dello studente su cui la commissione esprimerà il giudizio finale.

Sull’esame di Maturità ci sarà solo l’orale che durerà circa un’ora e spazierà su tutte le materie.

Le commissioni saranno costituite da sei componenti e saranno tutti interni, l’unico esterno sarà il Presidente.