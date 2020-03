Coronavirus, in centinaia al rave party in spiaggia a Pozzuoli. Il sindaco: “Irresponsabili”

Coronavirus, in centinaia al rave party in spiaggia a Pozzuoli. Il sindaco:...

Un rave party con centinaia di persone che hanno ignorato divieti e misure per contrastare il coronavirus. Il sindaco di Pozzuoli promette provvedimenti.

L’emergenza coronavirus non ha fermato centinaia di giovani che hanno partecipato ad un rave party in spiaggia a Pozzuoli.

Rave party a Pozzuoli

Hanno ignorato divieti e sanzioni e si sono ritrovati in spiaggia per partecipare ad un rave party. È trascorso così il fine settimana di centinaia di giovani napoletani, che hanno preso parte ad una mega festa all’aperto in una spiaggia di Pozzuoli.

Come riporta anche Fanpage, erano centinaia i ragazzi presenti al rave party che, in barba a divieti e normative messe in atto per contrastare il diffondersi dell’epidemia, hanno festeggiato sulla spiaggia delle Monachelle a Pozzuoli.

Avviata un’indagine

L’amministrazione del comune partenopeo avrebbe avviato un’indagine per risalire all’identità degli organizzatori e sanzionarli.

Il primo cittadino di Pozzuoli ha promesso sanzioni e denunce a chiunque abbia preso parte alla festa, nonostante i divieti di assembramento e di contatto a meno di un metro di distanza.

“Qui si sta andando oltre ogni misura e mettendo a rischio la salute di un’intera comunità”

ha denunciato il sindaco, Vincenzo Figliolia, in un lungo post su Facebook.

Intanto i numeri del coronavirus continuano a crescere. La terza vittima in Campania è una 84enne di Ottaviano, paese in provincia di Napoli, deceduta all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.

Il pronto soccorso dell’ospedale partenopeo è stato chiuso al fine di attuare tutte le procedure di sanificazione degli spazi.

La donna è la terza vittima, dopo un 46enne di Mondragone, già affetto da alcune patologie, ed un’altra anziana del comune di San Prisco, nel casertano.

Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel suo quotidiano recap sulla situazione in Campania ha parlato di 1318 persone in isolamento, di cui almeno 110 sono risultate positive al virus.