Coronavirus, il prefetto di Lodi positivo insieme al suo staff: gli aggiornamenti

Dopo le strette e le nuove disposizioni sul coronavirus in Italia, gli aggiornamenti non portano buone notizie.

Coronavirus in Italia, gli aggiornamenti sulla situazione.

Nuovi contagi in Italia e nel mondo

Le notizie sul coronavirus si aggiornano ogni ora e dopo la firma del nuovo decreto con la chiusura della Lombardia e 14 province – come abbiamo dettagliato in questo nostro articolo – ci sono nuovi contagi che stanno terrorizzando il Paese.

Il prefetto di Lodi è risultato positivo al test insieme al suo staff e ora si attuano tutte le misure straordinarie necessarie. Nella giunta di Nicola Zingaretti – risultato positivo al test del Covid 19 – non ci sono persona positive al tampone come da nota dell’assessore Regionale alla Sanità sulla Pagina Facebook ufficiale Salute Lazio. Nello staff del segretario del Pd è però risultata essere positiva la segretaria, anche lei ora in quarantena.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha effettuato il test – mentre è in autoisolamento – ed è risultato essere negativo.

Nel mentre Silvio Brusaferro dell’Istituto Superiore della Sanità ha evidenziato:

“LA LOMBARDIA NON è CHIUSA, SAREBBE SBAGLIATO SOSTENERLO E NON CI SONO NUOVE ZONE ROSSE, IL DECRETO NON NE PARLA. LE NUOVE MISURE PARLANO DI LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS CON LA CHIUSURA DI SCUOLE E LUOGHI DI AGGREGAZIONE”

Molte di queste misure, come sottolinea, si basano anche sulla consapevolezza dei cittadini che sono chiamati a rispettare le regole.

Il Sindaco Appendino lancia però un appello chiedendo di non fare di testa propria e di seguire tutte le restrizioni e le norme di sicurezza.

Positivo anche il Governatore del Piemonte che ha effettuato il test a scopo di precauzione dopo aver partecipato all’incontro con i Presidenti del 4 marzo: