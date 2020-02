Coronavirus, nuovi contagi sulla nave da crociera: il bilancio totale sale a 908 morti

Nuovi contagi di coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess e il bilancio dei morti sembra aumentare vertiginosamente

Sale il bilancio delle vittime per il coronavirus e gli infetti sulla nave da crociera Diamond Princess. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le vittime del Coronavirus

Il numero di vittime del virus cinese non cessa e continua ad aumentare. Di ora in ora le notizie che arrivano dai media non sono rassicuranti.

Secondo l’ultimo bollettino infatti il bilancio dei morti è arrivato a 908 mentre i contagiati hanno superato i 40mila. La Oms ha evidenziato che però questo numero si starebbe stabilizzando:

“stiamo registranod un periodo di stabilità di quattro giorni, in cui il numero di casi segnalati non è aumentato”

Che secondo la Oms si traduce come una buona notizia, nonostante l’emergenza sanitaria esista:

“anche se è presto per dire se l’epidemia abbia raggiunto il suo picco massimo”

I contagiati della Diamond Princess

Intando sulla nave da crociera Diamond Princess il numero delle persone contagiate dal virus cinese è in aumento: lo stesso è salito infatti a 130 e la nave continua ad essere ferma al porto di Yokohama in Giappone.

La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Kyodo ma non è stato precisato quale possa essere la nazionalità dei nuovi contagiati.

A bordo della nave ci sono 3.700 persone tra cui i 35 italiani (25 dei quali membri dell’equipaggio) e il Ministro della Salute giapponese – Kato – sta valutando la possibilità di effettuare il test per il virus su tutti quanti i passeggeri ancora a bordo.