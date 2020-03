Stefano Amighetti, chi è la più giovane vittima del Coronavirus. Morto a soli 38 anni

L’emergenza coronavirus fa la sua prima vittima in una soglia d’età che sembrava esente dai rischi del contagio: Stefano Amighetti è morto a soli 38 anni.

A Manerbio, in provincia di Brescia, si registra la più giovane vittima italiana del coronavirus: Stefano Amighetti.

Morto un 38enne per il coronavirus

L’emergenza coronavirus non si ferma e mentre i contagi continuano a salire, nonostante le strette del governo, in provincia di Brescia si registra la più giovane vittima.

Stefano Amighetti, 38enne di Manerbio, in provincia di Brescia, la vittima più giovane del contagio nel nostro Paese.

Per la prima volta, l’epidemia porta via una persona di un’età che sembrava esente dai rischi reali del virus.

Stefano Amighetti era ricoverato in un centro per disabili di Manerbio, “Il Gabbiano di Pontevico”. Proprio in quella comunità si era scoperto un primo caso di contagio nel bresciano. Stefano aveva contratto il virus la settimana scorsa.

Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Brescia, le sue condizioni sono precipitate e per il 38enne non c’è stato nulla da fare. Il cuore di Stefano ha smesso di battere lo scorso giovedì mattina.

Il ragazzo che frequenta il centro e che per primo è risultato positivo al contagio sta bene: le sue condizioni non sono preoccupanti.

Colpiti anche i più giovani

La più giovane vittima del coronavirus in Italia in passato aveva avuto delle difficoltà respiratorie, ma nulla avrebbe potuto far presagire quanto accaduto nel giro di pochi giorni.

Il suo decesso getta nello sconforto l’intera città di Manerbio, dove Stefano viveva con i genitori e la sorella. Una morte che non è solo un lutto, ma anche la riprova che l’epidemia del coronavirus non si ferma più solo agli anziani, ma colpisce anche i giovani, sani, che si trovano catapultati nel reparto di terapia intensiva per colpa di un virus che la morte di Stefano conferma essere altamente pericoloso.