Lombardia, invasione da post-it solidali anti coronavirus: “Andrà tutto bene” – Foto

Grande invasione in Lombardia dei post it solidali per combattere la crisi da coronavirus e farsi forza per affrontare queste settimane di paura.

La Lombardia invasa da tantissimi post it lasciati sui muri delle città per farsi forza e mandare un messaggio positivo in questo brutto momento.

I post-it solidali anti coronavirus

Sono tantissimi quei foglietti colorati che sono stati applicati alle pareti delle città lombarde in segno di forza: un messaggio, un cuore e una realtà che fa capire come le persone siano unite in questo momento di dura crisi e paura.

Lo riporta L’Eco di Brescia, e l’iniziativa è stata portata avanti da una poetessa di Brescia che ha deciso di restare anonima ma divulgare questi messaggi di pace.

Uno dei post it simbolo di questo è una scritta:

“andrà tutto bene”

Correlata da un cuore e applicato sul lucchetto del cancello di uno dei negozi di Bergamo. Il proprietario ha voluto condividere questa meraviglia su Facebook:

“l’ho trovato questa mattina incastrato nel lucchetto del cancello. un messaggio di speranza e di bellezza che condivido con tutta la mia strada. la mia bellissima bergamo che non ha paura e lavora sodo. grazie a chi mi ha lasciato questo biglietto: è una ripartenza al profumo di meraviglia!”

Tantissimi altri post it sono stati trovati sulle serrande dei negozi, sulle finestre delle case e sui portoni – incastrati da qualche parte al fine che qualcuno potesse ricevere quel messaggio positivo. Le condivisioni sui social vengono condivise e diventano virali:

“grazie di cuore per il sostegno”

I bigliettini sono stati trovati anche nel milanese a Rescaldina: