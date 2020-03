Coronavirus in Italia, paziente uno di Codogno:" Respira da solo è in via di guarigione"

Coronavirus in Italia, paziente uno di Codogno: “Respira da solo è in...

Buone notizie per il paziente uno di Codogno colpito dal coronavirus: respira da solo ed è in via di guarigione.

Il primo paziente malato in Italia di coronavirus a Codogno è in via di guarigione: una buona notizia tra le tante preoccupanti.

Il paziente uno di Codogno in via di guarigione

Il paziente di 38 anni di Codogno – ribattezzato paziente uno – è ora in via di guarigione ed è stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva.

L’uomo respira in autonomia e la notizia ha sollevato i medici che stanno combattendo insieme a lui. La moglie, incinta di otto mesi, era già stata dimessa a seguito di un ricovero e ora si trova a casa.

Nelle ultime ore – come si evince anche da TgCom – le condizioni del paziente sono migliorate, dopo il suo ricovero del 21 febbraio. Ha combattuto per due settimane con un respiratore e in condizioni preoccupanti: il primo passo verso la guarigione è stato però compiuto e i medici sono ottimisti.

Le parole di Giulio Gallera

Giulio Gallera – assessore della Lombardia – era ospite in diretta a Stasera Italia speciale coronavirus in onda su Rete 4. Tra i tanti discorsi ha evidenziato:

“il paziente uno è stato stubato ed è uscito dalla terapia intensiva. sta molto meglio ed è assistito da una mascherina per la respirazione. È in via di guarigione”

Per questo afferma da questo virus è possibile guarire:

“la buona notizia è che c’è un letto in più a disposizione”

Una notizia che fa ben sperare dopo le tante notizie che sono arrivate in queste ore e le nuove misure restrittive doverose, per combattere e contrastare il virus.