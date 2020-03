Coronavirus in Italia, cosa NON posso fare? Tutti i divieti e le...

Le restrizioni per il coronavirus in Italia non sono del tutto seguite dalla popolazione: ma cosa è possibile fare e cosa no?

Cosa non posso fare? Dove posso andare? Queste le domande più frequenti da quando il decreto del Governo è in vigore. Vediamo insieme tutte le restrizioni in attivo.

Cosa posso fare e cosa no? Divieti e restrizioni

Partendo dal decreto varato dal Premier Conte e dal Governo, ci sono una serie di restrizioni che devono essere rispettate al fine di contrastare il contagio dal Covid-19. Come purtroppo si è visto in questi giorni, non tutti hanno osservato queste misure continuando ad uscire seppure senza alcuna necessità (lavoro, spesa, aiuto, salute).

Ma che cosa posso e cosa non posso fare?

Fare le spesa al supermercato più vicino, osservando tutte le misure di sicurezza richieste dal punto vendita

Portare fuori il cane nel proprio comune di residenza (per esigenze mediche è possibile uscire dal comune di residenza con una autocertificazione)

Passeggiare o fare attività all’aperto seppur da soli e non in gruppo, mantenendo una distanza pari ad un metro con altre persone presenti nella stessa zona. Naturalmente vista la gravità della situazione si consiglia di stare a casa ed evitare se possibile anche la passeggiata all’aperto

Andare a trovare degli amici, passeggiare con un amico non è ritenuta una necessità, per questo è necessario evitare in questo periodo

Per il medico è consigliato telefonare e non recarsi di persona.

Alcune amministrazioni comunali hanno disposto le chiusure dei parchi proprio per evitare assembramenti di ogni tipologia

Qualsiasi tipologia di spostamento deve essere accompagnata dall’autocertificazione che può essere cartacea oppure digitale.

Per ogni altro dubbio sulle misure restrittive del proprio comune di residenza, consultare il sito web ufficiale.