Coronavirus, bollettino del 26 dicembre: 10.407 casi e 261 morti

Aggiornamento sulla situazione della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese. I dati riportati sono quelli diffusi dal Ministero della Salute.

Il bollettino di oggi 26 dicembre 2020, con gli aggiornamenti sulla situazione del Covid-19 in Italia.

Il bollettino del 26 dicembre

L’evoluzione della pandemia in Italia è monitorata regolarmente dal Ministero della Salute sul portale ufficiale. Il report divulgato ogni giorno riporta i dati riferiti alla situazione nazionale.

Dai dati si evidenzia la curva dei contagi e dei morti e la condizione degli ospedali italiani, con riferimento al numero dei pazienti sintomatici ricoverati nelle terapie intensive.

Un ulteriore dato utile per il monitoraggio riguarda il numero di tamponi eseguiti nelle 24 ore.

Di seguito tutti i dati ufficiali:

Nuovi Contagi:10.407 contro i 19.037

Morti: 261 contro i di ieri 459

Pazienti ricoverati con sintomi: 1.055

Pazienti in terapia intensiva: 2.563

Guariti: 9.089 contro i 32.324

Tamponi: 81.285 invece dei 152.334

Come appare dai dati, la curva dei nuovi casi è in calo rispetto a ieri, cosi come quella riferita ai pazienti guariti è in diminuzione rispetto alla giornata di ieri. Il dato dei tamponi è in diminuzione.

Arrivato a Roma il furgone con il vaccino

Il veicolo si sposterà oggi all’Ospedale Spallanzani di Roma dove da domani si effettueranno le prime vaccinazioni.

Il furgone refrigerato, contenente 9.750 dosi di vaccino Covid della Pfizer-Biontech, ha concluso un viaggio di quasi 10 ore, ed è arrivato alla caserma di Tor di Quinto a Roma, con la scorta dell’Arma dei Carabinieri.

È stata fissata ufficialmente per domani la partenza della campagna di vaccinazione e, riferisce TGCOM24, le dosi di vaccino che saranno distribuite a Roma, continueranno a rimanere presso lo Spallanzani.

Le altre invece dovranno transitare attraverso l’hub dello scalo militare di Pratica di Mare che con 5 aerei, 60 veicoli e circa 250 militari, verranno dislocati nelle altre regioni in modo tale che la domenica mattina si svolgerà in tutto il Paese la Giornata del Vaccino.