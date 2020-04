Coronavirus, il bollettino del 23 aprile: guariti e dimessi superano i nuovi contagi

Nuovo appuntamento con il capo del dipartimento della Protezione Civile per il bollettino del 23 aprile sull’emergenza coronavirus.

Torna l’appuntamento bisettimanale con il bollettino dell’emergenza coronavirus.

“I numeri di oggi sono particolarmente confortanti”

è così il capo del dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, ha esordito nella consueta conferenza stampa.

Per la prima volta il numero dei dimessi e dei guariti supera il numero dei nuovi casi. I casi totali sono 189.973 con un incremento di 2646, mentre i dimessi e guariti sono 3.033, per un totale di 57.576.

Prosegue l’alleggerimento della pressione sulle nostre strutture ospedaliere: ad oggi infatti il totale delle persone attualmente positive è di 106.848, con un calo di 851 pazienti.

I decessi registrati oggi sono 464, ieri erano stati 437.

Attualmente le persone risultate positive al coronavirus sono 106.848, -851 rispetto a ieri, che si attesta come il decremento più importante finora. Il totale sale quindi a 189.973, aggiungendo ai casi attualmente attivi anche morti e guariti.

Per la prima volta oggi è stato reso noto dalla protezione Civile anche il numero di persone sottoposte a tampone in Italia: 1.052.577 di casi testati, per un totale di 1.579.909 tamponi effettuati.

La fase due

Intanto, l’attenzione è tutta rivolta alla fase 2, che dovrebbe partire da lunedì 4 maggio.

L’Esecutivo sta ragionando sulla riapertura dei parchi ai bambini.

Un’ipotesi allo studio del governo sarebbe quella di far riaprire i negozi dal prossimo 11 maggio, mentre bar e ristoranti dal lunedì successivo.

È plausibile siano consentiti i movimenti al difuori del proprio comune, ma non oltre la propria regione, se non motivi lavorativi o esigenze improrogabili.

Ripartiranno i mezzi pubblici: si potrà fare jogging e sport all’aperto, sempre evitando assembramenti e contatti stretti.

Lo spostamento verso le seconde case, al mare o in montagna, sarà quasi certamente posticipato alla bella stagione.