Coronavirus, il bollettino del 17 aprile: allo studio la “fase 2” per macroaree

Coronavirus, il bollettino del 17 aprile: allo studio la “fase 2” per...

Il bollettino del 17 aprile sull’emergenza coronavirus in Italia. Gli esperti stanno studiando la fase 2. Il Paese potrebbe essere suddiviso in 3 macroaree.

Il nuovo bollettino dell’emergenza coronavirus in Italia: tutti i dettagli sulla pandemia nell’aggiornamento del 17 aprile.

Le ipotesi per la fase 2

Il Paese potrebbe ripartire con una suddivisione in 3 macroaree: nord, sud e centro. Come evidenzia anche Tgcom24, è questa l’ipotesi che si sta facendo strada nelle ultime ore per la cosiddetta fase 2 dell’emergenza.

Dopo 15 giorni dalla ripartenza, ci potrebbe quindi essere un monitoraggio per verificare l’efficacia delle misure di contenimento ed, eventualmente, per procedere con nuove chiusure.

E’ questa una delle ipotesi più plausibili su cui stanno lavorando gli esperti, che dovranno dare indicazioni al governo per la fine del lockdown.

Il bollettino del 17 aprile

Nuovo aggiornamento da parte della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus in Italia: il bollettino del 17 aprile.

Dopo giorni in cui si era registrata una lenta e costante discesa, i dati dei nuovi contagi tornano a salire, il che potrebbe presumibilmente far slittare l’avvio della fase 2.

Nella giornata di ieri il numero dei decessi registrato è stato di 525. Nella giornata di mercoledì si erano registrate 578 vittime.

Il numero dei decessi registrato oggi è di 575.

Sale il totale dei pazienti guariti, che arrivano a 2.563 in più rispetto a ieri. In totale sono 42.727. Sono invece 106.962 gli attualmente positivi, con un incremento di 355 pazienti rispetto a ieri. Nella giornata di ieri l’incremento registrato era stato di 1.189 rispetto al giorno precedente.

Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva ormai da oltre una settimana continua a far registrare una diminuzione, il che sta consentendo un alleggerimento nei reparti ospedalieri. Il decremento registrato oggi è di 124 pazienti rispetto a ieri.