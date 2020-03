Coronavirus, 70 feretri nei camion dell’esercito. Bergamo: “Fermiamoci davvero”

Sono partiti altri 70 feretri sui camion dell’esercito con i decessi da coronavirus. Ora Bergamo chiede di fermare tutto, perché è in arrivo la linea del non ritorno.

Nonostante le nuove disposizioni per il contrasto al contagio da coronavirus, le persone in giro sono ancora tantissime e i feretri portati via da Bergamo fanno scontrare tutti con la terribile realtà.

Bergamo chiede di fermare tutto

Sono state portate via altre 70 bare dai militari di Bergamo e ora i 243 sindaci chiedono di fermare tutto quanto. Un appello arrivato con un comunicato firmato da tutti loro dove chiedono al Presidente della Regione Fontana di intercedere e attuare delle misure restrittive doverose:

“È arrivato il momento di fermarci per davvero. confidiamo in voi. riteniamo che l’adozione di coraggiosi nuovi provvedimenti restrittivi possa rappresentare l’unica soluzione per una tragedia che sembra non avere fine”

Il Ministro della Salute chiede agli italiani di fare dei sacrifici e che i comportamenti di ogni singolo individuo sono molto importanti:

“se vogliamo battere finalmente questo virus, dobbiamo fare dei sacrifici…anche molto seri”

La situazione in Italia

Nonostante tutto in molte parti di Italia fioccano le denunce e le persone sembrano vivere una vita normale, tra passeggiate e giri. Non solo, perché le code davanti al supermercato sono interminabili anche se le attività non chiuderanno e le provviste alimentari sono da sempre assicurate.

Il Sindaco Beppe Sala lancia un messaggio ai cittadini:

“milano deve resistere, altimenti sarà un disastro vero”

Emergenza anche in Piemonte con un totale di 238 vittime e con 3.752 contagi ad oggi. Deceduto anche il sindaco di Ferriere – Piacenza – per il virus: era ricoverato da qualche giorno e aveva solo 62 anni.