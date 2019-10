Mistero in Cornovaglia, migliaia d’elastici sono stati trovati su isola disabitata

In un’isola della Cornovaglia disabitata sono stati trovati migliaia d’elastici di gomma

In un’isola remota e disabitata, nota per la nidificazione degli uccelli marini, ha le coste ricoperte da migliaia di elastici. L’isola di Mullion si trova al largo della penisola di Lizard ed i ranger della National Trust hanno scoperto i rifiuti, ma chi mai li può aver portati sull’isola?

Chi è il responsabile?

Inizialmente non si aveva idea di avesse scaricato non visto gli elastici. Il mistero è durato ben poco, perché i ranger hanno presto scoperto che sono stati proprio gli uccelli marini, li hanno portati ai loro nidi, scambiandoli per prede, come i vermi. L’isola è piuttosto brulla, altro non è che un affioramento frastagliato. Mullion è circa due ettari, di pietra vulcanica che ospita una delle più grandi colonie di grandi gabbiani col dorso nero della Cornovaglia. Oltre ai loro 70 nidi estivi, ci sono oltre a 50 nidi di cormorani.

Questi volatili sono i soli abitanti dell’isola, nessun’altro avrebbe potuto portarla dalla terraferma. Si pensa che i grandi gabbiani col dorso nero, abbiano ingerito gli elastici attraverso le aringhe oppure passando sui campi di fiori, abbiano li abbiano li trovati, per poi tornare sull’isola, rigurgitandole.

Questo è stato scoperto in estate, ma per poter ripulire la zona, dagli elastici i ranger hanno dovuto aspettare l’autunno. Non avrebbero potuto farlo prima, per non disturbare gli uccelli durante il periodo della nidificazione e della stagione riproduttiva.

La parola agli esperti

L’ornitologo Grantham ha raccontato

“Eravamo perplessi sul perché ce ne fossero così tanti e su come ci fossero arrivati”

La pulizia è appena stata terminata

“In un’ora abbiamo raccolto migliaia di bande e manciate di rifiuti di pesca”

Non solo elastici, sono stati rinvenuti piccoli fasci di rete da pesca, spaghi, sparsi tra il cibo non digerito, probabilmente a causa della spazzatura non mangiata. Gli altri rifiuti probabilmente sono stati confusi per cibo. Purtroppo è stato trovato anche un gabbiano morto con un amo da pesca nell’esofago.