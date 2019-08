Coppia scomparsa a Piacenza, Massimo a cena con un’altra donna: ipotesi sequestro di persona

Non si hanno notizie sulla coppia scomparsa a Piacenza, ma emerge un ulteriore dettaglio molto inquietante in merito a Massimo Sebastiani: ecco cosa è successo

Ci sono molti misteri e supposizioni intorno alla coppia scomparsa a Piacenza da domenica ma alcuni dettagli inquietanti stanno emergendo, così da portare l’attenzione verso altro.

Gli avvistamenti di Sebastiani dopo la scomparsa

I conoscenti dei due ragazzi assicurano che tra loro non ci sia mai stato nulla, se non un rapporto di semplice amicizia. Ma quello che fa pensare è che da domenica non si abbiano più notizia di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastani.

Lei sembra essere scomparsa nel nulla, mentre lui – secondo alcuni testimoni – è stato visto in due frangenti differenti. Al pomeriggio con i vestiti bagnati e sporchi di fango e la sera, mentre camminava lungo una via del Paese.

Ma c’è un ulteriore dettaglio molto importante che emerge in queste ore e che ha fatto spostare il campo base, da Carpaneto a Sariano.

Sebastiani la sera della scomparsa, dopo la denuncia dei familiari, sarebbe stato visto cenare con una ragazza che non era Elisa in un ristorante di Castellarquato. Poi da quel momento si sono perse le tracce anche dell’uomo, come se si fosse dissolto nel nulla.

Massimo viene descritto da chi lo conosce come un uomo capace di stare in campagna, tagliare legna, adattarsi al freddo e al caldo, per questo si pensa che ora si stia nascondendo da qualche parte mentre i sub sono impegnati a perlustrare anche le zone d’acqua, in cerca di Elisa.

L’indagine per sequestro di persona

La Procura ha deciso di aprire un fascicolo per sequestro di persona, anche se all’interno – per ora – non ci sono nomi. Oggi nel pomeriggio è previsto un sopralluogo nella zona delle ricerche e nuovamente a casa di Elisa.

Il 25 agosto la ragazza ha detto ai suoi genitori che sarebbe andata fino a Carpaneto, per poi non fare mai più ritorno.