I supermercati da cui sono stati ritirati alcuni alimenti pericolosi per la salute sono: Auchan, Coop, Carrefour e Simply. Il rischio è quello di contaminazione.

Alimenti pericolosi: di seguito le marche ritirate dalla vendita.

Alimenti pericolosi perché a rischio allergeni

Questa la giustificazione del ritiro per gli alimenti pericolosi per la salute. Si tratterebbe dei Grissini Zenzerelli con zenzero e lime prodotti da MATT non solo pane. Il prodotto, infatti, presenterebbe tracce di senape, un allergene importante. Il richiamo dei prodotti è avvenuto il 25 novembre scorso.

Auchan, Coop, Simply e Carrefour hanno visto il ritiro di soltanto alcuni lotti. La confezione incriminata, infatti, sarebbe quella di 150 grammi, mentre il lotto il numero L3619 con scadenza al 2 giugno 2020. I grissini sono stati prodotti nella sede di via Corradina 8/B, a Castiglione di Cervia, in provincia di Ravenna.

Alimenti sicuri per chi non è intollerante

Tutti coloro che non sono allergici o intolleranti alla senape, potrebbero tranquillamente acquistare. Coloro che, invece, hanno problemi con la senape dovrebbero riportare nel supermercato dove l’hanno acquistato, il prodotto evitando di consumarlo.

I prodotti presenti sugli scaffali di un supermercato devono essere controllati dagli Osa (operatori del settore alimentare) che, non solo informano i clienti, ma valutano la conformità degli alimenti venduti. Se dovessero esserci delle non conformità, saranno proprio loro a fare la richiesta per l’eventuale sottrazione dal mercato. Ovviamente, bisogna fare attenzione perché spesso in rete vengono diffuse notizie non realistiche circa gli alimenti pericolosi per la salute presenti nei supermercati.