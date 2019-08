Consultazioni Governo, Mattarella chiede tempo e si prepara alla decisione finale

Sono terminate le consultazioni di Governo e ora Mattarella chiede altro tempo per valutare bene tutto e prendere una decisione mirata. Ecco gli aggiornamenti

Il capo dello Stato ha terminato ieri sera le seconde consultazioni di Governo e ora si prende del tempo per decidere come andare avanti.

La decisione di Sergio Mattarella

Una crisi che deve essere risolta in tempi brevi per il Presidente della Repubblica, che non ammette alcuna tipologia di ritardo o Governo che dura pochi mesi.

A seguito dell’incontro del Presidente con tutti gli esponenti politici italiani – protagonisti di questa crisi – ha aperto una strada a Zingaretti e Di Maio per una loro possibile coalizione.

Nel suo discorso finale non ha nascosto le difficoltà di questo momento molto delicato e di stallo, nonché i tanti rischi che il Paese corre andando avanti in questo modo senza una soluzione rapida:

“con le dimissioni di conte – che ringrazio – si è aperta la crisi con una rottura politica tra i due partiti”

La giornata di martedì per definire i punti fondamentali

Il Presidente della Repubblica ha evidenziato che in questi due giorni di riunione con tutti gli esponenti ha potuto constatare una maggioranza parlamentare contraria al ritorno delle urne:

“nel corso delle consultazioni mi è stato comunicato da parte di alcuni partiti che sono state avviate iniziative per una intesa in parlamento”

Le nuove consultazioni sono previste per la giornata di martedì, così da poter prendere una decisione finale visto che alcune forze politiche hanno richiesto più tempo.

Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia chiedono il voto immediato e la parola agli italiani, mentre Pd e M5S non spingono verso quella direzione chiedendo di arginare prima la crisi e poi procedere quanto prima.