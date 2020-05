Congiunti, chi possiamo andare a trovare? Vietati gli incontri con gli amici

Il Governo ha messo finalmente nero su bianco chi siano i congiunti e quali visite siano consentite: sì ai fidanzati, no agli amici.

Tanti punti di domanda per chi siano o meno i congiunti e risposte date dal Governo attraverso la lista pubblicata sul sito ufficiale.

Chi sono le persone legate da un solido legame affettivo?

Tutti i chiarimenti sul fatto di chi poter andare a trovare o meno, sono stati evidenziati attraverso il sito ufficiale del Governo italiano. Le persone legate da un solido legame affettivo sono i familiari, parenti di sangue e acquisiti, fidanzati – compagni – coniugi e conviventi.

La lista aggiornata è stata pubblicata attraverso le Faq sul sito del Governo:

partner conviventi

coniugi

parenti sino al settimo grado

affini sino al quarto grado (cugini del coniuge come da esempio)

partner di unioni civili

fidanzati

Esclusi per ora dalla lista sono gli amici, che non si potranno andare a trovare. Sempre all’interno delle Faq viene indicato come dovranno essere svolti questi incontri al fine di rispettare le misure di contenimento e le regole pre stabilite.

Secondo quanto si apprende – evidenziato anche da Repubblica – viene richiesto un limite massimo alle visite evitando di fare spola avanti indietro tra le case di familiari, parenti e affini. Tutti gli incontri dovranno essere quindi dettati da una solida necessità e con tutte le misure di protezione previste per legge.

Sì all’incontro tra due fidanzati che non si vedono da due mesi, alla nonna che ha bisogno di rivedere i nipoti ma no agli amici che non sono considerati tra i legami affettivi stabili.

Il testo inoltre evidenzia:

“sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti per necessità. È raccomandato limitare al massimo gli incontri”

Mettendo in luce il fatto che sarà obbligatorio mantenere un distanziamento di almeno un metro, indossare i dispositivi di protezione ed evitare – come sempre – possibili assembramenti.

Maggiori informazioni all’interno del sito ufficiale del Governo, tra le Faq.