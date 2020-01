Conferenza di Berlino, la chiusura e l’approvazione: il caso Libia

I due grandi assenti erano Sarraj e Haftar che si sono incontrati separatamente con la cancelleria della Conferenza di Berlino

E’ di qualche ora fa la notizia che la Conferenza di Berlino è appena terminata giungendo ad un accordo e ad una chiusura sul caso libico. Al summit hanno partecipato i leader politici di tutti i paesi dell’unione europea e qualche altro dei paesi extra europei. Nonostante avessero confermato la loro presenza, mancavano Sarraj e Haftar, i due leader libici.

Il testo approvato prevede un cessate il fuoco definitivo ma anche l’inizio di un processo politico che si concluda con la creazione di un governo libico unico. La stessa Merkel, come si legge su Il Corriere, ha affermato:

“Tutti gli Stati sono d’accordo: abbiamo bisogno di una soluzione politica e non c’è alcuna possibilità per una soluzione militare. Abbiamo messo a punto un piano molto ampio, tutti hanno collaborato in modo molto costruttivo, tutti sono d’accordo sul fatto che vogliamo rispettare l’embargo delle armi con maggiori controlli rispetto al passato”.