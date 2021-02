L’identità di questa conduttrice italiana, che da giovane somigliava alla pop star, non è stata svelata. L’abbiamo scoperta per voi.

Da giorni circola sul web lo scatto di una bellissima conduttrice, molto sorridente, dagli occhi vivaci e dai capelli biondissimi.

Non tutti sono riusciti a capire di chi si tratta, perché a quei tempi era davvero irriconoscibile rispetto a com’è ora.

Però in molti hanno colto l’incredibile somiglianza con un altro noto personaggio dello spettacolo: si tratta della celebre pop star di fama internazionale, Britney Spears.

Chi è la ragazza in foto

Ai tempi della foto diventata virale, la ragazza esordiva a L’altra domenica.

In quell’occasione, portava frangia, codine e laccetti. Uno stile che incarna perfettamente quello della popolarissima Britney Spears, ai tempi di “Baby one more time.”

Da quel momento, la presentatrice di strada ne ha fatta e oggi è uno dei volti più amati dello spettacolo e in particolare di Rai.

Il suo vero nome è Camilla Patrizia, ma noi la conosciamo con un nomignolo che la contraddistingue da sempre.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è una conduttrice di successo

Nata a Sulmona, il 1º ottobre del 1954, sotto il segno zodiacale della Bilancia, ha ora 66 anni.

Nel corso della sua carriera, è stata al timone di Fantastico, Zecchino d’Oro, Notti sul ghiaccio e poi naturalmente Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato.

Ora avete capito finalmente di chi parliamo? Naturalmente di Milly Carlucci!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Milly Carlucci oggi è una donna davvero realizzata sia a livello professionale che nella vita privata.

Dal lontano 1985 è sposata con l’ingegnere Angelo Donati. La coppia ha messo al mondo due figli, Patrick Donati e Angelica Donati.