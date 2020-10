CONAD, richiamato dai negozi prodotto pericoloso: ‘Non mangiatelo’

Conad ha notificato ai consumatori il richiamo di un prodotto pericoloso non adatto per la consumazione: ecco tutte le informazioni utili.

La nota catena di supermercati Conad ha notificato ai consumatori il ritiro dai suoi negozi di un prodotto pericoloso e molto amato da grandi e piccini.

La Conad è molto attenta alla qualità e alla sicurezza dei prodotti che vende e non esita mai a comunicare quanto prima eventuali anomalie nei prodotti oltre a ritirarli con effetto immediato.

Il prodotto protagonista dell’allerta alimentare diramata dalla Conad è tra i più acquistati dai consumatori. Nel prodotto in questione le analisi di routine hanno riscontrato la presenza di un allergene non specificato sull’etichetta apposta sulla confezione.

Chi è allergico a tale allergene non deve assolutamente consumare questo prodotto.

Scopri più informazioni e dettagli per riconoscere subito il prodotto pericoloso ritirato dai supermercati Conad.

Prodotto Conad ritirato

Nel prodotto ritirato dalla Conad è presente un allergene che potrebbe provocare serie reazioni allergiche in alcuni consumatori.

Il prodotto richiamato è un tipo di cereale: Cereali Corn Flakes Glassati, Conad. all’interno dei corn flakes le analisi hanno rilevato tracce consistenti di arachidi. L’etichetta apposta sulla confezione non riporta però gli arachidi tra gli ingredienti, questo è il motivo del ritiro.

La Conad ha immediatamente indetto il ritiro di questo prodotto e diramato un comunicato ufficiale con tutti i dettagli per riconoscerlo facilmente e ha allegato alla notifica una comunicazione contente le scuse da parte della nota catena.

I dettagli per riconoscere subito il prodotto pericoloso

Il termine minimo di conservazione dei corn flakes contaminati dalle arachidi è il 14/01/2022 ed è commercializzato solo in unità da 375g cadauna. Il numero identificativo del lotto è EAN 8003170016798.

L’azienda produttrice dei corn flakes è la ditta Molino Nicoli S.p.a. La produzione avviene nello stabilimento Costa di Mezzate, Bergamo, per conto di Conad Soc. Coop.

Questo prodotto è estremamente pericoloso solo ed esclusivamente per le persone che hanno un’allergia alle arachidi.

L’invito di restituire il prodotto al negozio di acquisto è rivolto solo a coloro che hanno un’allergia alle arachidi: per i consumatori che non sono affetti da questa allergia tale prodotto non è affatto pericoloso.

Restituendo il prodotto si potrà beneficiare di un cambio merce oppure di un rimborso in denaro. Conad ci tiene a ricordare che in questi casi non è necessario esibire lo scontrino che attesta l’acquisto avvenuto.

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”