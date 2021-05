In moltissimi hanno notato la clamorosa somiglianza tra Chanel e Ilary Blasi, la vedete anche voi?

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti cresce sempre di più e come tutte le ragazze adolescenti, anche Chanel ha il suo primo fidanzatino.

La conduttrice de L’Isola dei Famosi, ha sempre rivelato di non essere gelosa di sua figlia, infatti tempo fa raccontò:

“Ma lei si fidanza e si lascia, sono ragazzini. Gelosa io? No, ma sono ancora piccoli, di che parliamo? E poi deve essere felice lui. Io me lo sono scelto come dicevo io e lui se la sceglie come vuole lui.”