Come Sorelle, nuova fiction Canale 5: trama, cast e curiosità

Come sorelle arriva su Canale 5, a partire da mercoledì 8 luglio 2020, con la prima puntata della soap opera turca che ha spopolato nel Paese d’origine

Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova fiction turca, Come sorelle, in onda su Canale 5 da oggi, mercoledì 8 luglio 2020, in prima serata!

Come sorelle arriva su Canale 5

Da mercoledì, 8 luglio 2020, andrà in onda su Canale 5 una nuova serie televisiva turca, dal titolo “Come sorelle” (Sevgili Geçmis). La fiction è divisa in otto puntate ed è realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, gli stessi produttori delle soap di successo Cherry Season e Bitter Sweet.

Oggi, alle ore 21:20, il pubblico avrà modo di conoscere e approfondire i ruoli di personaggi come Ipek Gencer, Deren Kutlu e Cilem Akan, tre giovani donne molto diverse, ma con un elemento in comune.

La trama della serie turca

La storia si concentra sul personaggio di Ipek Gencer, una ricca ereditiera, che è pronta a convolare a nozze. Durante la preparazione della cerimonia, però, la donna riceve una misteriosa lettera anonima che contiene un’importante rivelazione.

Ipek scopre di avere due sorelle, di cui non sapeva l’esistenza: si tratta di Deren Kutlu, una dottoressa, e Cilem Akan, una cantante. Ipek decide allora di invitare le due donne al suo matrimonio, nonostante la madre adottiva sia contraria a questa scelta.

Le tre si ritrovano e decidono di ricostruire, insieme, il loro passato. Ogni volta che indagano, sembrano essere vicine a scoprire qualcosa di fondamentale: a un certo punto, però, si presenterà un nuovo ostacolo sul loro cammino.

Il cast

Nel cast della fiction compaiono Ece Uslu, che interpreta Cahide Esen Karalar; Emre Kınay nei panni di Cemal Karalar; Sevda Erginci nel ruolo di İpek Gencer; Seçkin Özdemir che interpreta Sinan Malik; Elifcan Ongurlar nel ruolo di Çilem Akan; Melis Sezen che interpreta Deren Kutlu e molti altri.