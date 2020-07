Come Sorelle torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento in onda in prima serata, scopriamo tutte le anticipazioni della serie tv

Vediamo insieme cosa accadrà nel prossimo appuntamento con Come Sorelle, trasmesso mercoledì 15 luglio 2020, in prima serata su Canale 5. Le tre giovani sorelle faranno una scoperta che le lascerà di stucco, ma che non farà loro perdere la speranza di ottenere la verità.

La scoperta di Azra

Nel prossimo appuntamento con Come sorelle, il pubblico avrà modo di vedere come, il giorno dopo dell’assassinio di Tekin, lo sposo di Ipek si presenterà alla villa Sinan.

Nel frattempo, Deren tornerà a Izmir dai suoi genitori adottivi, mentre le altre due sorelle tenteranno di far sparire la macchina di Tekin. Successivamente, Azra scoprirà una verità che la lascerà alquanto basita: la sua amica Cilem, infatti, è stata rapita a causa sua, mentre il suo futuro marito è stato ucciso.

La giovane, infatti, è colpevole di aver rubato a casa di un trafficante di droga, che ora le dà la caccia e ha rapito e torturato Cilem.

Il ritrovamento della madre

Dopo, le tre ragazze scopriranno l’identità della loro madre naturale: il nome della donna è Cahide ed è in carcere per l’omicidio di suo marito Mehmet.

Nonostante sia accusata di aver compiuto quest’atto, Cahide si è sempre professata innocente. Nel frattempo, la polizia continuerà a indagare sulla scomparsa di Tekin, mentre suo figlio verrà arrestato perché sospettato di avergli fatto del male. Il movente è infatti il pessimo rapporto che Sinan aveva con suo padre.

Le ragazze rimarranno alquanto turbate da questa scoperta, ma non perderanno la speranza di poter scoprire, una volta per tutte, i segreti del loro passato.

Per scoprire quali saranno le altre novità delle nuove puntate di Come sorelle, al pubblico non rimane che sintonizzarsi, mercoledì 15 luglio 2020, su Canale 5 in prima serata.