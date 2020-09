Scopri come rispondere facilmente ai messaggi di Whatsapp senza la necessità di toccare lo smartphone: è facile, non potrai più farne a meno.

Hai sempre le mani occupate e vorresti rispondere ai messaggi Whatsapp senza nemmeno sfiorare il telefono? È possibile farlo con un semplice trucchetto.

Scopri come rispondere ai messaggi Whatsapp senza nemmeno toccare lo schermo dello smartphone.

Whatsapp: rispondere senza toccare lo schermo

Whatsapp può essere definita tranquillamente come app di messaggistica più usata al momento. Non tutti però conoscono il suo immenso potenziale e non sfruttare a pieno tutte i tools.

Una delle capacità di Whatsapp che non tutti conoscono è la possibilità di rispondere ai messaggi senza toccare il telefono: non mentre fate qualcos’altro non dovrete nemmeno toccare lo schermo per rispondere.

Il trucco per riuscirci è davvero semplice: basta chiedere vocalmente aiuto all’assistente vocale di Google oppure a quello di Apple (Siri).

L’assistente vocale farà tutto ciò che gli comandi. Compirà al tuo posto i passaggi necessari per accedere all’app e anche la scrittura del messaggio con il conseguente invio: non dovrai muovere neanche un muscolo delle mani per rispondere.

Cosa bisogna fare?

Ovviamente prima di provare a rispondere ad un messaggio Whatsapp senza toccare lo schermo chiedendo l’aiuto dell’assistente vocale è necessario aver precedentemente configurato tale opzione nelle impostazioni, soprattutto nei dispositivi Android.

Se volete rispondere al messaggio basterà attivare l’assistente vocale con la vostra voce e intimare l’azione di risposta al messaggio Whatsapp. Una volta dettato correttamente il testo del messaggio da inviare specificate il destinatario e l’assistente vocale lo invierà.

Le novità in arrivo per l’App di Whatsapp

Gli sviluppatori di quest’applicazione sono sempre in continua evoluzione per mantenere Whatsapp estremamente competitiva.

Durante gli anni sono state molti i cambiamenti che ha subito Whatsapp diventando sempre più un’applicazione interattiva, comoda, veloce e intuitiva per gli utenti.

Sono in arrivo altre fantastiche novità che riguardano Whatspp, sono 3 quelle principali che usciranno a breve per facilitare l’uso dell’app: