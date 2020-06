Come riciclare i costumi da bagno? I buoni motivi per non gettarli via

Come riciclare i costumi da bagno? I buoni motivi per non gettarli...

Come riciclare i costumi da bagno? Tantissime idee per non buttarli via e dar loro una nuova affascinante vita!

Come riciclare i costumi da bagno? Possiamo farlo in modo creativo per ottenere nuovi costumi con semplici tagli, qualche accessorio o complementi di arredo.

Costumi da bagno come riciclarli

Tovagliette individuali

Il tessuto lycra dei costumi da bagno, sono perfette per intrecciarle e creare delle utili tovagliette individuali, colorate e pratiche.

Costumi per bambole o peluche

Possiamo creare uno più piccolo per fare un peluche, oppure un abito per le bambole. Si potranno lavorare molto facilmente, dato che non si sfilaccia. Basterà tagliare, cucire o incollarli semplicemente con la colla!

Trikini

Partendo da un costume intero magari non scollato e con qualche taglio arrivare ad un trikini. Potete semplicemente tagliare oppure nella parte centrale mettere un anello dorato. Potete creare un cartamodello oppure trovarlo online. Poche sforbiciate e avrete un costume all’ultima moda.

Accessori per capelli

Possiamo fare fascette, codini o altro per i capelli, resistenti all’acqua e già elastici.

Borsa mare

Partendo da un costume intero, possiamo tagliare la fascia centrale, sotto il seno e prima dell’incavo della mutanda. Potete foderarla per renderla robusta, aggiungete una cerniera ed i manici.

Possiamo anche creare una piccola borsa, recuperando le parti avanzate. Possiamo creare una pochette, tagliando delle strisce e intrecciandole. Possiamo impreziosire il tutto con strass, fiocchi e paiette.

Sacchetti per profumatori per cassetti

Possiamo usare un reggiseno del bikini per creare dei sacchettini graziosi. Possiamo versarci dentro dei fiori di lavanda secchi, pot-pourri, profumatori e sostanze che tengono lontane i parassiti. Possiamo cucire le due coppe insieme oppure usare le bretelle per chiudere. Basterà eliminare l’imbottitura e dare il via al nostro estro creativo. Se aggiungiamo un gancio, potremo appendere negli armadi questi sacchetti.