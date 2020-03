Come pulire la gabbia del pappagallo? Tutti i consigli per renderla perfetta!

Tenere in ordine e pulire la gabbia del pappagallo è un’azione molto importante, soprattutto per la salute dell’animale. Scopriamo i metodi migliori per pulire ed igienizzare.

Pulire la gabbia del pappagallo, i suoi accessori ed eventuali giochi è fondamentale per mantenere l’uccello in salute. Dovrete igienizzare e pulire periodicamente per evitare malattie ed infezioni del nostro amico piumato. In questa breve guida, vi spiegherò come effettuare quest’operazione in modo semplice, per mantenere il vostro pappagallo in un ambiente salubre.

Pulizia ed igienizzazione della gabbia

Come abbiamo visto per la pulizia della conigliera, anche per la gabbia del pappagallo occorre fare una pulizia quotidiana. Per prima cosa rimuovete gli avanzi di cibo fresco, gli escrementi. Lavate con detersivo per i piatti i recipienti di acqua e cibo, sciacquandoli con cura e asciugandoli per poi rimetterli nella gabbia. L’interno deve essere pulito usando un panno umido con prodotti non tossici. Tutto deve essere pulito, sbarre, trespolo ed ogni accessorio.

Nella settimana dovete pulire e rimuovere il vassoio 2 o 3 volte, pulendo lo sporco incrostato usando del detergente specifico per gabbie, sciacquando con acqua e un panno umido ovviamente asciugando tutto. Alcune gabbie hanno il vassoio separato da una griglia, mi raccomando lavate anche questa parte. Potete utilizzare una spazzola per rimuovere i residui più ostinati. Una volta la settimana si devono lavare i trespoli e tutti i giocattoli.

Una volta al mese si devono fare le pulizie più approfondite. Si deve immergere tutta la gabbia, sfregandola con una spazzola dalle setole durevoli. Lavate a parte trespoli, giocattoli e ciotole. Fate asciugare tutto prima di rimettere il pappagallo al suo interno.

Se preferite usare un detergente naturale, dovrete mescolare 3 tazze d’acqua calda, 2 cucchiai di succo di limone e 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Mettete il tutto in uno spruzzino per pulire la gabbia del pappagallo in modo agevole. Ricordatevi che per igienizzare dovrete comunque utilizzare un prodotto specifico.