Come pulire la cuccia del cane? Metodi e consigli per renderla profumata...

Sapere come pulire la cuccia del cane è una cosa molto importante, per eliminare cattivi odori e ridurre possibili problemi d’infestazioni.

Pulire la cuccia del cane è un’operazione molto importante, soprattutto se il vostro amico abita fuori oppure non gode di salute perfetta. La cuccia è paragonabile al nostro letto, con la differenza che nel cane entrano in gioco ricordi atavici che gliela fanno vedere come riparo. Ricordatevi che il cane è un animale estremamente abitudinario, quindi quando fate pulizie evitate di scombinare troppo il suo equilibrio.

La gestione della cuccia

Per prima cosa, scegliete la corretta cuccia in base a dove terrete il vostro cane. In generale se vive all’esterno la cuccia deve essere in un luogo riparato, sollevata da terra e coibentata. Inserite coperte e cuscini al suo interno, in modo che sia confortevole. Potete costruirla voi stessi, oppure acquistarla già fatta. Se il cane vive in casa, potrete scegliere tra molte soluzioni, ceste, cuscini, brandine, divanetti in misura…la scelta è solo vostra.

Come seconda cosa, abbiate cura veterinaria del vostro cane. Sottoponetelo a vaccini, cure antiparassitarie o simili in base a quanto prescritto dal vostro veterinario di fiducia. Potrete in questo modo prevenire infestazioni pericolose. Inoltre un mito da sfatare è il fatto che il cane non si debba mai lavare: se utilizziamo i corretti prodotti un cane può essere lavato anche una volta ogni 15 giorni, soprattutto se vive in casa.

Lavare la cuccia del cane

In ogni caso, dovreste lavare periodicamente cuscini, coperte o teli vari con prodotti delicati o dedicati al vostro cane. Servono a rendere più confortevole il giaciglio del nostro amico. Abbiate almeno due set in modo da poter rifare la cuccia al vostro cane, mentre ne lavate uno. Per pulirli vi consiglio di sbatterli all’aria aperta o aspirarli utilizzando l’aspirapolvere. Una volta liberi di peli e polvere, potete tranquillamente lavarli in lavatrice. Vi consiglio un lavaggio lungo, ad almeno 50-60° C.

Per eliminare gli odori, potete aggiungere un mezzo bicchiere di aceto. Si tratta di un rimedio portentoso, che possiamo usare anche per lavare i nostri abiti. In commercio poi esistono dei saponi o degli additivi detti enzimatici, in grado di mangiare gli odori ed igienizzare per il lavaggio in lavatrice. Esistono anche per pulire le superfici ed i pavimenti.