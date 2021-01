Come combattere lo stress in base al tuo segno zodiacale

Ogni segno zodiacale ha i suoi trucchetti per combattere lo stress. Se sei un po’ esaurito, allora questi consigli fanno per te!

Crescendo, lo stress, proprio come il cambiamento, sembra diventare una costante nelle nostre vite.

Abbastanza inevitabile però, data la vita frenetica che viviamo, soprattutto nelle città metropolitane.

Se tutte quelle letture e app su come ridurre lo stress non ti sono state di aiuto, allora è probabile che siano troppo generiche.

Hai bisogno di qualcosa che assecondi – specificamente – il tuo modo di vivere, e cosa c’è di meglio del tuo segno zodiacale per aiutarti a determinarlo?

Stress: Ariete

L’Ariete, con un ritmo ed un’energia pari a quelli di tale animale, tende ad affrontare tutto ciò che gli capita. La sua energia intrinseca gli impedisce di prendere fiato per rallentare.

Ciò di cui ha bisogno un Ariete: sport al fine di manifestare tutta quell’energia nel modo giusto, senza minacciare il suo ritmo, perché non può fermarsi. rallentare.

Stress: Toro

I tori sono grandi lavoratori. La loro incapacità di prendere alla leggera cadute e fallimenti li porta a lavorare e ad esaurirsi, il che può causare stress.

Ciò di cui ha bisogno un Toro: autoindulgenza.

Essere edonisti per natura, indulgere in comodità materialistiche sembra una ricompensa.

Stress: Gemelli

Essendo complessi, i Gemelli hanno delle menti che non possono mai mantenere la calma. Si trovano spesso a dedurre microscopicamente ogni singola situazione nella loro testa, fino all’esaurimento.

Ciò di cui ha bisogno un Gemelli: impegno.

I Gemelli sono creature sociali. Più sono coinvolte nei colloqui, meno o saranno nei propri pensieri.

Cancro

I Cancro vivono nella paura perenne di essere feriti o fraintesi, quindi murano i loro sentimenti fino a quando non si rompono. Questo muro di emozioni è ciò che li caratterizza, perché non c’è alcuna fonte per sfogare ciò che hanno dentro.

Ciò di cui ha bisogno un cancro: comunicazione.

Avere qualcuno con cui parlare, esprimere le proprie emozioni e sentirsi di nuovo al sicuro è tutto ciò di cui un Cancro ha davvero bisogno.

Stress: Leone

Leader nati, ai Leone piace avere il controllo di tutto nella vita. Il loro bisogno di controllo è tale che un Leone è in grado di svuotarsi alla ricerca di essere l’unico a fare tutte le chiamate.

Ciò di cui ha bisogno un Leone: musica.

Sebbene possa essere difficile tenere a bada le loro tendenze di controllo, la musica li aiuta a rilassarsi e ad allontanarsi.

Vergine

I Vergine hanno la reputazione di essere dei perfezionisti. La loro natura logica e metodica li rende buoni risolutori di problemi.

Tuttavia, appesantire i pro e i contro di tutto ha certamente un aspetto negativo: lo stress.

Ciò di cui ha bisogno una Vergine: pulizia.

In una stanza trasandata, aumenta il disordine emotivo: una Vergine prospererà in situazioni che devono essere sistemate, quindi tienila occupata!

Stress: Bilancia

Il confronto è ciò che caratterizza una Bilancia. I Bilancia amano mantenere un armonioso equilibrio interiore e spesso si stressano quando un’entità esterna cerca di interromperlo.

Di cosa ha bisogno una Bilancia: terapia.

Parlare con un amico o andare a fare shopping: una Bilancia deve fare tutto il necessario per ritrovare il proprio equilibrio.

Stress: Scorpione

Essere così intense come persone deve essere estenuante per lo Scorpione, ma per loro è proprio così.

Non si può davvero decifrare quanto sia profondo uno Scorpione, quindi tendono ad affrontare le loro battaglie interiori da soli, il che può essere estremamente stancante!

Ciò di cui ha bisogno uno Scorpione: corpi d’acqua.

Essendo segni d’acqua fissi, lasciare uno Scorpione da solo vicino a qualsiasi corpo idrico li aiuta a mantenere la calma e recuperare le energie.

Stress: Sagittario

Costantemente in movimento e sempre alla ricerca di cosa fare in seguito, un Sagittario può sentirsi estremamente stressato se costretto a fermarsi.

Essere indipendenti è fondamentale per questo segno di fuoco, anche quando si è in una relazione.

Ciò di cui ha bisogno un Sagittario: esplorare.

Il viaggio offre ai Sagittari la libertà che cercano, mentre l’esplorazione sazia il loro desiderio di scoprire tutto ciò che è strano e nuovo.

Stress: Capricorno

Uno con un piano per tutto, il Capricorno può sentirsi piuttosto stressato se non è in grado di vedere progressi.

Monitorando costantemente la loro crescita e cambiando percorso, il motto finale per la capra di montagna è continuare a muoversi verso l’alto.

Ciò di cui ha bisogno un Capricorno: tempo per sé.

Respira un po’, Capricorno. Ok, avere piani è grandioso, ma anche prendere una boccata d’aria non fa male.

Acquario

Essere un visionario può essere estremamente stressante soprattutto quando nessuno sembra capire da dove vieni.

L’Acquario sa di non essere compreso da chiunque, ma distinguersi potrebbe anche farlo sentire escluso.

Ciò di cui ha bisogno un Acquario: connessione.

Il loro cervello è molto ingarbugliato e complesso. Le menti dell’Acquario, dunque, sono estremamente profonde; quindi qualsiasi discorso filosofico sull’universo facciate, lo conquisterete. Il gioco è fatto!

Pesci

Ai Pesci piace stare calmi e nascosti, quindi le situazioni rumorose e ingarbugliate sono tutt’altro che ideali per loro.

Essere esposti è un’altra cosa che potrebbe innescare i loro livelli di stress, perché rappresenterebbe un’invasione diabolica del loro spazio personale.

Ciò di cui ha bisogno un Pesci: fuga.

Quando un Pesci si sente minacciato, il suo primo istinto è quello di sfuggire alla realtà. Quindi, che si tratti di dipingere, meditare o sognare ad occhi aperti, i Pesci troveranno la loro strada.