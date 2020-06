Colori Disney, il significato che c’è dietro a quelli di ogni personaggio

I colori dei personaggi Disney non sono assegnati a caso ai personaggi. Dietro, infatti, per ognuno, c’è un significato ben preciso. Vediamo quale.

Tutti ricordano i colori degli abiti più salienti dei personaggi Disney. Ad esempio, il colore dell’abito di Cenerentola al ballo o quello del mantello di Jafar. La Disney non li ha scelti a caso.

Personaggi iconici

I personaggi della Disney sono diventati iconici anche grazie ai colori dei loro abiti. Chi non ricorda l’abito di Cenerentola al ballo, o quello di Belle de La Bella e la Bestia. I colori dei personaggi Disney, che sono rimasti tanto impressi nella nostra memoria, non sono certo dettati dal caso.

In particolare, si può notare che, i personaggi cattivi e i loro aiutanti, hanno generalmente tonalità scure; se sono buoni o positivi, i colori saranno più chiari.

Per ogni colore un’emozione diversa

Vennggage, sito statunitense famoso per le grafiche online, ha creato una infografica che rivela come ogni sfumatura cromatica comuni una sensazione diversa a chi guarda.

I personaggi che hanno, nei loro abiti, il colore dominante giallo, hanno in comune: gioia, energia ed intelligenza. Tra queste spicca Pocahontas, per esempio, che lotta per i diritti del suo popolo.

Per quanto riguarda il nero, invece, questo si erge a simbolo di malvagità, morte ma anche di eleganza. Basta guardare ad Ursula, la strega del mare de La Sirenetta, ma anche alla criniera di Scar de Il re Leone.

Il viola, invece, è il colore che viene riservato ai nobili, a chi è potente ed ambizioso. Basti pensare a Malefica. Nonostante questo, ci sono degli elementi viola anche in personaggi positivi. Basti guardare al mantello di Elsa in Frozen. Ciò sottolinea l’ambizione della principessa.

Il blu viene assegnato agli eroi perché comunica fiducia, lealtà e stabilità. Basti guardare a Cenerentola al ballo, donna umile e fedele alle sue origini. Ma anche il genio della lampada di Aladino è blu. E’ un colore che aiuta il personaggio a comunicare anche simpatia.

Di verde viene colorato chi svolge un percorso di cambiamento perché è il colore associato alla resistenza e alla crescita e alla guarigione. Verde è la coda di Ariel, che lascia la sua famiglia per andare alla ricerca di mondi nuovi. Anche Mulan viene sempre rappresentata in verde.