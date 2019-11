Coldplay e la svolta green: addio ai concerti perché inquinano

I Coldplay seguono gli U2 da sempre impegnati nella lotta all’inquinamento. Lanciano l’idea dei concerti green nell’era del marketing col sociale

Chris Martin leader dei Coldplay durante il lancio del nuovo disco della band ha fatto un annuncio che non renderà felici i suoi fan. Non faranno più concerti e tour perché sono fonte di grandissimo inquinamento.

Anche gli U2 fanno la loro parte, infatti Bono amplia il tema ambientale, fino ad arrivare all’ingiustizia sociale in un paese dalle forti contraddizioni come solo l’India sa essere. Gli U2 ormai non sono più solo una band, sono un brand impegnato nel sociale e nel tema ambientale.

Le due band contro il mondo

Il giorno 22 novembre si ha avuto un doppio lancio che coinvolge le due band. La prima notizia è sicuramente d’ambito musicale, oscurata però dai messaggi che i due frontman lanciano. Per primi i Coldplay che hanno lanciato in Giordania l’album Everyday Life e la concomitante uscita del singolo Ahimsa degli U2. Chris Martin leader dei Coldplay ha scelto la Giordania e dalle rovine di una cittadella al sorgere del sole, hanno dato in diretta streaming un annuncio potente ai tempi di Greta.

La band ha deciso di ridurre il proprio inquinamento, non andranno più in tour, finchè non saranno carbon neutral. La Giordania non è stata scelta a caso, dato che è uno Stato che è un “ponte tra oriente e occidente”.

Bono il leader degli U2 è andato oltre. Dagli esordi della carriera di Martin Bon o è sempre stato visto come il suo padre putativo. Il frontman irlandese data la collaborazione con A.R. Rahman, invece si sposta in India. Annuncia il suo nuovo singolo tramite un video teaser, che ci parla anche suo concerto che la band terrà a Mumbai il 15 dicembre. Non solo tutela ambientale, ma altri temi nell’ambito del The Joshua Tree, nel primo concerto da vivo nel paese. Bono degli U2, parlano da sempre di temi ambientali, giustizia, tutela dell’infanzia che passa anche dalla lotto al cambiamento climatico.

Nel teser possiamo sentire il leader degli U2 dire

“La lotta contro l’ingiustizia è sempre stata molto importante per noi”

Parlando del nuovo singolo dice