La clivia è una pianta da appartamento coi fiori molto colorati. Si tratta di un sepreverde dalle molte varietà.

La clivia è una pianta d’appartamento molto apprezzata, dai bellissimi fiori arancione caldo. Essa è una pianta sempreverde della famiglia delle Amaryllidaceae. Che deve il proprio nome da Lady Charlotte Clive, la duchessa di Northumberland, che ha visto questo fiore dedicato a lei. Essa è originaria del Sud Africa, solitamente coltivata come pianta da appartamento.

Tipi e descrizione della pianta

La clivia è caratterizzata per un fogliame, dei fiori ornamentali e radici grandi, rizomatose, carnose ed ingombranti. Le foglie sono grandi fino ad un metro, con una larghezza compresa tra i 5 ed i 7 cm. Sono arcuate e verdi in ciuffi rigogliosi.

I fiori nascono a primavera e partono da uno stelo lungo centrale , con la forma ad imbuto o tubolare. Ogni pianta ne produce dai 20 ai 60, con colori molto caldi che vanno dall’arancione al rosso e più raramente gialli. Purtroppo appassiscono molto alla svelta. Producono dei frutti, delle bacche rosse e carnose che contengono i semi e sono a lentissima maturazione.

Esistono 6 varietà di Clivia:

nobilis caulescens robusta cyrtanthiflora miniata miniata gardenii

Come coltivare la pianta

Non si tratta di una pianta erbacea non rustica. Per questo dobbiamo tenerla sempre dentro d’inverno e in un luogo umido d’estate, ombreggiato e al riparo dalle correnti d’aria. Dovete scegliere un terriccio drenante, al quale potete aggiungere terriccio di bosco, sabbia e corteccia di pino. Utilizzate vasi di terracotta, che sono in grado di contenere la forza dirompente delle radici

La clivia ha bisogno d’innaffiature regolari e abbondanti, in modo da tenere sempre umido il terriccio. Liberate dai ristagni d’acqua e nebulizzate le foglie. La pianta deve essere concimata ogni 15 giorni e dovrete usare concime liquido, diluito nell’acqua.

Non dovrete potare la clivia, dovrete semplicemente eliminare le foglie appassite con delle forbici. La pianta cresce rapidamente, dovrete rinvasare almeno ogni 2 o 3 anni. La dimensione comunque non deve essere molto ampia, in quanto farebbe crescere moltissimo la pianta.

Per poterla riprodurre in estate, non dovrete far altro che piantare un seme in un vaso che dovrà essere posizionato in un luogo luminoso. Potrete partire con un vaso da 20 cm circa. Potrete anche utilizzare il metodo per separazione, dovrete partire a primavera, separando le piante e piantando in un terriccio umido.

Si tratta di una pianta abbastanza resistente alle malattie e alle parassitosi. Possono essere vittima di attacchi fatti dai ragnetti rossi e cocciniglia. Per le foglie brune, posizionate la pianta in un luogo più riparato, mentre se ingialliscono, modulate le innaffiature, che possono essere scarse o troppo abbondanti.