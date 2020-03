Clio Zammatteo, chi sono il marito e i figli della nota make up artist?

Chi è Clio Zammatteo, la nota make up artist e youtuber, sposata con il game designer Claudio, madre della piccola Grace e incinta della seconda figlia

Scopriamo tutti i segreti di Clio Zammatteo, dall’infanzia alla carriera accademica, dal viaggio da Belluno a Milano fino ad arrivare a New York, dove si è sposata con Claudio, ha messo al mondo la piccola Grace e lavora nel mondo del fashion come make up artist.

Chi è Clio Zammatteo

Nasce il 15 novembre del 1982, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Belluno.

Dopo aver frequentato il liceo artistico Leonardo Da Vinci di Belluno nel 2004, nel 2006 frequenta a Milano il corso di Video design presso l’Istituto Europeo di Design.

si trasferisce a New York per seguire il proprio marito e iniziare la sua avventura come make up artist, frequentando la scuola professionale per truccatori Make Up Designory.

Clio si appassiona di tutorial sulla piattaforma appena nata di Youtube e nel 2008 decide di aprire un proprio canale, in cui mostra come truccarsi: è tra le prime in Italia a prendere quest’iniziativa.

In meno di un anno i video di Clio Zammatteo diventano seguitissimi da milioni di persone e la donna acquista molta visibilità.

Nel 2012 conduce il programma televisivo Clio Make Up sul canale Real Time, mentre nel 2018 lancia la propria linea di cosmesi a marchio “ClioMakeUp”.

Vita privata e curiosità

Vive a New York con il marito Claudio Midolo, un game designer italiano. I due hanno una figlia, Grace Cloe Midolo, nata il 29 luglio del 2017. A ottobre 2019 la donna conferma di essere incinta della seconda figlia Joy Cleir.

Ha inoltre quattro gatti: Oscar, Mimì, Potter e Toti. Nel marzo del 2020 la famiglia decide di trasferirsi fuori città a casa di alcuni amici americani, per il timore che il Coronavirus possa apportare danni di varia natura alla città di New York.