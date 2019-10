Clementino, chi è il rapper napoletano: carriera, vita privata e curiosità

Chi è Clementino? Il cantante napoletano, noto per i suoi freestyle e per i suoi brani pop, trap e rap

Scopriamone di più su Clementino, il cantante di “Quando sono lontano” e di “Chi vuole essere milionario?”.

Chi è Clementino

Clemente Maccaro, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Clementino o con quello del suo alter ego Iena White, nasce ad Avellino, il 21 dicembre del 1982.

Si appassiona sin da giovane al rap e vince varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006. Entra quindi nella Lynx Records, etichetta con la quale nel 2006 pubblica Napolimanicomio.

Tre anni dopo, nel 2009 entra a far parte dei Videomind, sotto l’etichetta Relief Records EU: proprio con quest’ultima pubblica nel 2011 l’album I.E.N.A..

Nel 2012 collabora con Fabri Fibra, con cui forma il duo Rapstar e pubblica Non è gratis. Nel 2013 il rapper pubblica il suo primo disco solista, il cui titolo è Mea culpa: il disco riscuote molto successo e viene certificato disco d’oro.

Clementino partecipa alla prima edizione del Summer Festival, trionfando con il singolo ‘O vient, certificato disco d’oro dalla FIMI nel gennaio 2015.

Il 13 dicembre del 2015 viene annunciata la sua partecipazione alla 66ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Campioni” con il brano Quando sono lontano, con il quale, nel 2016, si piazza al 7º posto della classifica finale.

Nel febbraio 2017 Clementino partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano inedito Ragazzi fuori, classificatosi sedicesimo.

Nel 2019 esce “Tarantelle”, il sesto album in studio del rapper italiano, anticipato dai singoli Un palmo dal cielo, Hola! e il noto Chi vuol essere milionario?.

Vita privata e curiosità

Di recente, Clementino ha rivelato per la prima volta in pubblico di essere stato dipendente dalla cocaina. Ha confessato dei suoi problemi con la droga sul palco del festival milanese Storie Digitali, intervento che è stato poi riportato da giornali come Il Messaggero.