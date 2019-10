La Prova Del Cuoco, Claudio Lippi il drammatico racconto: “Sono stato aggredito per strada”, l’intervista al conduttore milanese

Da quest’anno, Elisa Isoardi è affiancata da Claudio Lippi nel noto programma di cucina di Rai Uno, La Prova Del Cuoco. Di recente, il conduttore milanese ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo in cui racconta cosa gli è successo non molto tempo fa: il drammatico episodio dell’aggressione.

Claudio Lippi parla dell’aggressione

La nuova edizione del cooking show di Rai Uno ha introdotto una serie di novità, tra queste anche un nuovo conduttore che affianca Elisa Isoardi. Pare che tra i due ci sia molta complicità in studio ed è una coppa che piace molto ai telespettatori. Nel nuovo numero del settimanale Nuovo, diretto da Alfonso Signoretti, Claudio Lippi ha rilasciato una luna intervista in cui racconta un episodio spiacevole che gli è successo di recente.

Sulle pagine del noto settimanale, il cantante milanese ha affermato di aver visto un signore che stava gettando l’immondizia per strada e lo ha ripreso. Ma l’uomo in questione non ha gradito le sue parole e arrabbiato si è rivolto a lui in malo modo, aggredendolo verbalmente.

Le parole del conduttore milanese

Il cantante milanese ha infatti raccontato che:

“Ho visto un signore che ha gettato l’immondizia per strada, così gliel’ho fatto notare”.

Infine ha affermato che l’uomo l’ha riconosciuto e si è rivolto in modo non carino nei suoi confronti:

“Mi ha riconosciuto e si è arrabbiato. Mi ha detto: “Pensi di potermi dire qualcosa solo perché sei famoso?”. Poi ha infilato la mano in tasca… e ho temuto che volesse accoltellarmi!”

Per fortuna solo un battibecco tra i due e nulla più.