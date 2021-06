Halyna Levkova, ex collaboratrice domestica di Claudio D’Alessio, fa riecheggiare la sua verità e muove delle accuse pesanti contro il figlio del celeberrimo cantante partenopeo.

Una denuncia, quella contro Claudio D’Alessio, che non è nuova. A muovere le accuse è Halyna Levkova, l’ex collaboratrice domestica che ha dichiarato di essere stata minacciata e posta in stato di semi schiavitù:

“Non mi pagava da mesi. Quando perdeva le staffe alzava anche le mani. Non ce la facevo più. In più di una occasione mi ha detto che se lo avessi denunciato avrebbe chiesto aiuto alla malavita e fatto uccidere mio figlio”

Una minuziosa versione dei fatti che ha dell’incredibile:

Accuse agghiaccianti che gettano ombre e sospetti sul figlio del celebre artista. Il prossimo 27 settembre Claudio D’Alessio dovrà recarsi in tribunale e rispondere alle domande del pubblico mistero, Mauro Masnaghetti.

Vorrei spezzare una lancia a favore di #ClaudioDAlessio. Avete la minima idea di quante storie si sentono in giro di badanti rumene e colf che si rivoltano contro i loro ex datori di lavoro per dispetto e per ottenere risarcimenti economici? Forse si è inventata tutto

— ✨ Happiness ✨ (@Happine94640745) June 22, 2021