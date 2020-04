Mediaset dice addio a Claudio Brachino: il noto giornalista costretto a lasciare la rete

Claudio Brachino dice addio alla Mediaset. Il giornalista interrompe improvvisamente il rapporto con l’azienda italiana: ecco cosa è successo

Ancora non sono molto chiari i motivi di questa improvvisa chiusura ma a quanto pare Claudio Brachino ha detto addio alla Mediaset.

Dopo anni di collaborazioni pare che Brachino abbia messo un punto al rapporto professionale con Canale Cinque.

Claudio Brachino lascia la Mediaset

Conduttore ormai da anni, Claudio Brachino ha lasciato tutti senza parole. Il comunicato delle sue dimissioni ha lasciato tutti interdetti. Ricordiamo infatti che Claudio per la Mediaset è stato il vicedirettore e conduttore del Tg Studio Aperto. Ma in molti si stanno chiedendo quale sia stato il motivo che ha spinto il conduttore ha lasciare il posto nella Mediaset.

Pare che tutto sia stato dettato da diverse tensioni sfociata negli uiltimi anni per scelte aziendali ed editoriali:

«Mediaset ringrazia Brachino per il contributo assicurato in questi anni e gli augura i migliori successi professionali»

Una chiusura consensuale si direbbe, ma molti sono i dubbi che sorgono su questa vicenda, ma vediamoci chiaro.

Mediaset tronca i apporti con il conduttore

Stando ad alcune indiscrezioni, la notizia era ormai nell’aria da molto tempo, ma solo oggi la Mediaset ha dato la conferma di questa triste decisione.

Il tutto sarebbe nato proprio quando i rapporti tra Brachino e Crippa, direttore generale dell’informazione Mediaset, erano ormai rotti. Lo stesso avrebbe spedito Brachino a Roma per curare la trasmissione Quarta Repubblica. Una decisione che non è piaciuta per niente a Claudio che oggi lo porta a dire addio alla sua postazione all’interno della Mediaset