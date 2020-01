Chi è Claudia Ruggeri, la bellissima showgirl televisiva nota per ricoprire il ruolo di Miss nel programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro

Scopriamo tutti i segreti di Claudia Ruggeri, la Miss di Avanti un altro che sta letteralmente facendo impazzire il pubblico del programma di Canale 5 per via delle sue forme da capogiro.

Chi è Claudia Ruggeri

Nasce il 22 ottobre del 1983 a Roma, sotto il segno della Bilancia.

Fin da piccola la Ruggeri sogna di far parte del mondo dello spettacolo e per questo comincia a lavorare come modella. Dopo l’esperienza nel mondo della moda, anche per la donna arriva la televisione e con essa la notorietà.

Nel 2004 inizia a lavorare per alcuni programmi televisivi, come Domenica In e Ciao Darwin, dopo di che appare, sempre nel piccolo schermo, nella trasmissione Chiambretti c’è.

Infine arriva l’opportunità di Avanti un Altro, che la consacra al grande pubblico di Mediaset. La Ruggeri ottiene il duplice ruolo di Supplente, prima, e di Poliziotta in seguito. Dal 2019, invece, riveste i panni di Miss, ruolo che la consacra al grande pubblico televisivo.

Marito, peso e altezza

È alta 1,67 e pesa 55 kg: le sue forme da capogiro fanno letteralmente impazzire il pubblico di Avanti un altro.

Claudia Ruggeri è una donna molto riservata, che non ama parlare di sé e della sua vita privata, nonostante sia molto social e seguitissima sui suoi profili dai fan.

Sappiamo, però, sia sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Il rapporto che lega la Ruggeri a Bonolis, quindi, non si limita al professionale, ma vira anche al privato.

Anche se Claudia e Marco sono due personaggi in vista, non sono avvezzi a farsi paparazzare in giro e per tale ragione di loro si sa davvero molto poco.