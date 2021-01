Claudia Ruggeri da censura in bagno: l’intimo inghiottito dalle curve

Uno scatto, quello di Claudia Ruggeri che ha letteralmente paralizzato il traffico in rete. Le sue curve burrose sconvolgono i fan.

La bellissima Claudia Ruggeri ha un fisico che farebbe invidia a qualsiasi donna. È grazie alla curve prorompenti e alla sua spontanea simpatia se la showgirl è riuscita ad affermarsi nel mondo della Tv. Il seguitissimo programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro, ha fatto sì che in breve il suo profilo social diventasse seguitissimo.

Miss Claudia fa sempre notare le sue curve in Tv, ma così come si è mostrata nelle ultime ore mai. Ha osato un po’ troppo? Di certo i fan non hanno disprezzato.

Claudia Ruggeri in procinto di fare la doccia è da censura

La cognata di Paolo Bonolis ama mostrare il suo corpo. Claudia Ruggeri riesce ad essere sensualissima anche mostrando il suo sorriso, ma i fan apprezzano senza ombra di dubbio questi regali speciali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)



Nell’ultimo post social si mostra sulla finestra, sopra la vasca da bagno, in una posa decisamente bollente: l’intimo lascia davvero poco all’immaginazione.

Miss Claudia, una calamita per i commenti

Una bomba di sensualità pronta ad esplodere e con un profilo che conta più di un milione di followers, like e commenti piovono a gogo. Difficile restare concentrati sul volto con tutto quel ben di Dio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)



Le sue foto allietano i fan che non vedono l’ora di scoprire quella del giorno. Il marito, fratello di Sonia Bruganelli, di rado si fa vedere. Miss Claudia ha commentato così la sua scelta di non apparire:

“Lui è molto riservato ed è anti-social, non ha né Facebook né Twitter. Molte volte ci hanno chiesto di posare per un servizio fotografico, ma abbiamo sempre rifiutato. Non ci interessa.”

Claudia ha anche specificato che:

“Se devo finire in copertina per il mio lavoro non ci sono problemi, ma con la mia vita privata non succederà mai, anche per rispetto del mio compagno. Lui odia tutto quello che è immagine”.

Non ci resta che aspettare il prossimo scatto che sicuramente lascerà senza parole i fan.