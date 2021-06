Civitavecchia, orrore in una casa di riposo: anziani maltrattati e legati ai letti, 17 indagati

Civitavecchia, orrore in una casa di riposo: anziani maltrattati e legati ai...

Le accuse per i 17 indagati sono di maltrattamenti, sequestro di persona e falsità ideologica.

Le indagini dei Carabinieri hanno portato alla luce un quadro indiziario molto grave.

Anziani maltrattati e legati ai letti: l’orrore in una Rsa di Civitavecchia

Maltrattati, picchiati, insultati e offesi: sono solo alcune delle condotte violente che gli anziani di una casa di riposo di Civitavecchia erano costretti a subire.

Come riferisce Tgcom24, gli ospiti della Rsa venivano lasciati sporchi, abbandonati nei letti o peggio ancora legati, per evitare che si alzassero.

I Carabinieri della locale Compagnia hanno condotto le indagini, che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 17 persone, tra infermieri e operatori socio-sanitari.

Le accuse sono di: maltrattamenti, sequestro di persona e falsità ideologica.

Leggi anche –> Varazze, anziani schiaffeggiati e lasciati senza cibo: arrestate 3 operatrici di una Rsa

Le indagini sono partite dalla denuncia dei familiari di un anziano ospite della struttura.

I carabinieri hanno sequestrato e analizzato le cartelle cliniche dei pazienti ed è venuto fuori l’orrore che si celava dentro le mura della casa di riposo.

I militari hanno quindi scoperto che gli anziani venivano lasciati per ore con i pannoloni sporchi. Per nutrirli venivano utilizzate siringhe con cibo frullato, che veniva spinto con forza in bocca, rischiando di soffocarli.

Non solo, alle vittime venivano spesso somministrati benzodiazepine e antipsicotici, senza prescrizione medica.