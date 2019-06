Il cioccolato è un cibo sano: ecco i 5 benefici che tutti ignorano

Cinque benefici del cioccolato: ecco cosa succede al nostro corpo quando lo mangiamo

Il cioccolato è uno degli alimenti ampiamente diffuso tutto il mondo. Quali sono i benefici?

I benefici del cioccolato

Il cioccolato è uno degli alimenti maggiormente consumati nel mondo. Ogni giorno, milioni sono le persone che consumano il cioccolato grazie al suo sapore unico e dolce. L’opinione generale tende a classificarlo come dannoso per la salute, oltre ad aumentare il peso corporeo. Secondo recenti studi, diversi sono i benefici connessi al consumo del cioccolato. Costituito dai semi dell’albero del cacao e viene prodotto mediante l’utilizzo di pasta di cacao con l’aggiunta di ingredienti e aromi. Le barrette che si comprano nei supermercati sono realizzate miscelando il burro di cacao (la parte grassa dei semi di cacao) con polvere di semi di cacao, zucchero. Vi è anche l’aggiunta di ingredienti a scelta come il latte, le mandorle, le nocciole e altro.

Fa bene alla salute

Per quanto concerne i benefici, occorre sottolineare che la cioccolata fondente è ricco di antiossidanti. Quest’ultimi sono producono effetti positivi per il suo corpo. Ma quali sono gli effetti sulla salute? Recenti ricerche dimostrano che il consumo di cioccolata fondente consente di ridurre i problemi cardiaci. Tuttavia, è necessario che sceglierlo con almeno il 70% di cacao. In un articolo pubblicato in The Journal of Nutrition il consumo di cioccolata permette di diminuire i livelli del colesterolo. Oltre ad essere nutriente in quanto contiene fibre e minerali essenziali basta mangiarlo moderatamente. Infine, il cioccolato fondente, grazie al contenuto di flavanoli, permette di stimolare il flusso sanguigno e può abbassare la pressione alta e migliorarla memoria e il funzionamento del cervello.