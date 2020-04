Carta Identità Elettronica (CIE): come accedere direttamente ai servizi digitali della PA ai tempi del coronavirus?

CIE 3.0: i chiarimenti del Poligrafico e Zecca dello Stato

Come richiedere la Carta d’Identità Elettronica 3.0? Come accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione ai tempi dell’emergenza del Coronavirus?

Da oggi tutti i cittadini italiani in possesso della Carta d’Identità Elettronica 3.0 potranno accedere direttamente da casa ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

È quanto è stato chiarito in una nota rilasciata dal Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con il Ministero dell’Interno.

Dalla nota pubblicata sul sito istituzionale del Poligrafo e Zecca dello Stato Italiano, nella sezione dedicata alle News, si legge che da oggi i cittadini in possesso della CIE 3.0, a causa dell’emergenza coronavirus, possono accedere direttamente da casa ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione.

In questo momento di emergenza nazionale legata al Covid-19 è necessario restare a casa per evitare la diffusione del contagio, per questo il Ministero dell’Interno e il Poligrafico e Zecca dello Stato si sono attivati per facilitare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino e per “snellire” le pratiche di interesse quotidiano attraverso il meccanismo dell’identità digitale.

Carta d’Identità Elettronica 3.0: come utilizzarla da casa?

Per evitare inutili spostamenti da casa e per ridurre il rischio di contagio epidemiologico, è stata rilasciata oggi dal Ministero dell’Interno e dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la nuova modalità di identificazione ai servizi online attraverso la Carta d’Identità Elettronica 3.0.

Ricordiamo che la CIE 3.0 è un documento di riconoscimento previsto in Italia dalla legge.

La Carta d’Identità Elettronica ha sostituito la carta d’identità in formato cartaceo nella Repubblica Italiana.

La CIE 3.0 rappresenta ad oggi un’eccellenza in Europa ed unisce interconnessione e sicurezza dei dati personali attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia.

Senza dover più utilizzare un dispositivo di lettura contactless collegato al pc, ogni cittadino potrà identificarsi tramite “Entra con CIE” attraverso il proprio smartphone con l’applicazione “CIE ID”.

Il servizio è già disponibile per il sistema operativo

Android e sarà esteso prossimamente anche ai sistemi iOS.