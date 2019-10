Ciclo mestruale, ecco cosa succede al corpo di una donna: tutte le fasi del mese

Il ciclo mestruale è un appuntamento mensile molto fastidioso e doloroso. Ma quali sono le sue fasi?

Ogni donna presenta il ciclo mestruale, in media ogni 28 giorni, dall’età della pubertà, ovvero 12/13 anni fino all’età adulta di 50/55 anni. Andiamo a scoprire insieme i dettagli delle tre fasi del ciclo.

Fase 1 Mestruazioni

Il ciclo ovarico si presenta nel lasso di tempo che intercorre tra una mestruazione e la successiva. Fiorisce nell’età della pubertà e sfiorisce nell’età della menopausa. Nell’arco dei 28 giorni il corpo va incontro a cambiamenti che si presentono dal primo giorno del flusso ematico e portano modifiche interne per azione degli ormoni.

In questa fase si verificano diversi dolori, in modo accentuato, mal di testa, mal di schiena e soprattutto forti dolori addominali. La manifestazione della fase ematica è di 5 giorni, ma i dolori si manifestano solo il primo giorno inseguito allo sfaldamento dell’endometrio, per necrosi, ovvero morte cellulare.

Fase 2 Fase Follicolare

Contemporaneamente alla fase mestruale inizia la fase follicolare. Nell’ovaio inizia la crescita di alcuni follicoli, dal sesto al quattordicesimo giorno, aumenta la secrezione dell’ormone FSH, comunemente conosciuto come Follicolo-Stimolante, generato dall’ipofisi e si ricostituisce lo strato di cellule epiteliali, inoltre si riattiva la circolazione superficiale dell’endometrio e si crea un ambiente favorevole agli spermatozoi.

In questo lasso di tempo si verifica la maturazione dei follicoli e aumenta la produzione di estrogeni da parte dell’ovaio. Un solo follicolo raggiunge la maturazione, mentre gli altri vanno incontro alla necrosi. Successivamente alla rottura del follicolo gli estrogeni diminuiscono rapidamente e il progesterone aumentare lentamente.

Fase 3 Ovulazione

Intorno al quattordicesimo giorno si verifica l’ovulazione con la rottura del follicolo e l’espulsione dell’uovo, la temperatura basale corporea si innalza di circa mezzo grado.

Nell’utero, l’endometrio si ispessisce, nella vagina, l’epitelio si assottiglia.

Si forma il corpo luteo nell’ovaio e gli ormoni estrogeni e progesterone aumentano, mentre diminuiscono FSH ed LH. Generalmente il periodo fertile coincide con l’ovulazione ed aumenta la possibilità di rimanere incinta, se l’ovulo non è stato fecondato, nella fase premestruale inizia il nuovo ciclo.

Per maggiori informazioni utili sul ciclo mestruale e le sue fasi, rivolgersi al personale medico esperto e qualificato.