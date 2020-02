Christian Monaco, chi è l’autore Mediaset volto di Avanti un Altro?

Chi è Christian Monaco, il giovane livornese classe ’78, dietro le quinte di numerosi programmi Mediaset e attuale giudice del programma condotto da Bonolis, Avanti Un altro!

Scopriamo tutti i segreti di Christian Monaco, dagli inizi al conseguimento del titolo di studi, dalla vita privata fino a qualche curiosità.

Chi è Christian Monaco

Nasce a Livorno nel 1978 e oggi fa parte del mondo dello spettacolo italiano.

Inizia la sua carriera televisiva come giudice del game show “Avanti un altro!” nel corso della sesta edizione della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, dove il pubblico può vederlo ogni giorno.

Nell’arco della sua vita lavorato dietro le quinte di importanti programmi tv, come Ciao Darwin, Reazione a catena, I soliti ignoti, L’Eredità.

Nel frattempo si laurea in Scienze della Comunicazione e si occupa anche della selezione dei vari cast dei programmi di Endemol.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni riguardo la vita privata di Monaco, anche perché sembra essere una persona piuttosto riservata in materia di affetti.

Anche sui social, come su Instagram, non vi sono riferimenti alla eventuale presenza di una fidanzata o a qualche altro dettaglio personale. Il pubblico può basarsi solo sulla descrizione del profilo che cita:

“Autore TV, toscano d’impeto e lingua, romano d’adozione, juventino nel cuore, cittadino del mondo, pop, odio gli errori ortografici, amo i congiuntivi”.

Sui social sono presenti molte foto che ritraggono l’uomo immerso nel suo lavoro, in compagnia di vari volti noti dello spettacolo. L’unico indizio, che abbia lasciato trapelare il fatto non sia in compagnia di un partner, è l’hashtag “#single” usato in uno scatto.

Tra le sue passioni vi sono i viaggi e il mare, l’arte e le bellezze della natura, il calcio (è tifoso della Juventus), la televisione e a quanto pare anche la scrittura e la comunicazione.