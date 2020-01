Chi è Christian Fregoni, il colto e affascinante campione di Caduta Libera, ospite de La Pupa e Il Secchione e viceversa

Scopriamo tutti i segreti di colui che ha infiammato l’estate di Canale 5, partecipando al game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti per 39 puntate consecutive, Christian Fregoni.

Chi è Christian Fregoni

Christian Fregoni, nasce a Brescia 28 anni fa, diventa noto nel mondo dello spettacolo italiano per la partecipazione al quiz show di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, Caduta Libera.

A iscriverlo al quiz è stata la sorella Giulia, che gli ha così permesso di diventare campione per diverse settimane, arrivando a conquistare il pubblico del preserale con la sua cultura, la sua prontezza di riflessi e anche il suo fascino.

Christian Fregoni è diventato molto popolare in televisione, tanto che ha visto aumentare i suoi follower su Instagram ed è stato invitato da Barbara d’Urso come ospite a Pomeriggio Cinque e da Paolo Ruffini a La pupa e il secchione e viceversa.

Nel presente, oltre a farsi strada nel mondo dello spettacolo, lavora come bagnino presso lo Sporting Club della sua città.

Fidanzata e vita privata

Non si hanno moltissime notizie sulla vita privata di Christian Fregoni, in quanto solo da poco è diventato un personaggio noto nel mondo dello spettacolo italiano.

Del giovane 28enne campione di Caduta Libera si sa abbia una sorella di 18 anni, di nome Giulia, un padre operaio di nome Pierangelo e una madre di nome Cristina, che svolge il ruolo di cassiera in un supermercato.

Sin da piccolo, la sua famiglia ha sempre spinto Fregoni a intraprendere la carriera di modello, che il giovane, tuttavia, non ha mai reputato una professione adatta a sé.

Oggi, invece, nel corso di alcune interviste ha dichiarato che gli piacerebbe cogliere delle opportunità come attore, un po’ meno come partecipante di reality e game show come Uomini e donne.