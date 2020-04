Chiara Galiazzo, chi è la cantante italiana? Fidanzato, successi e carriera

Chi è Chiara Galiazzo, la cantante vincitrice di X Factor 2012, tornata con il nuovo singolo intitolato “Honolulu”

Scopriamo insieme tutti i segreti di Chiara Galiazzo, dall’infanzia agli esordi nel mondo della televisione e della musica, fino ad arrivare agli ultimi progetti musicali e alla vita privata.

Chi è Chiara Galiazzo

Nasce a Padova, il 12 agosto del 1986, sotto il segno zodiacale del Leone.

Appassionata di musica sin da piccola, intraprende un percorso accademico di tutt’altro genere, ma poi nel 2012 partecipa alla sesta edizione del talent show di X Factor, arrivando a vincere il programma.

Dopo l’esperienza televisiva che la rende nota, partecipa a tre Festival di Sanremo: nel 2013, dove arriva all’ottavo posto con “Il futuro che sarà”, nel 2015 classificandosi al quinto posto con “Straordinario” e nel 2017, quando si piazza al quattordicesimo posto con “Nessun posto è casa mia”.

Nell’arco della sua carriera, la cantante vince un Wind Music Award e, come evidenziato da Wikipedia, ottiene inoltre una candidatura agli MTV Italia Awards 2013, una al Medimex, una ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards, alcune ai World Music Awards e una al Summer Festival 2015.

Il 17 aprile 2020 esce il nuovo singolo della cantante, intitolato “Honolulu”.

Chi è il fidanzato

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata della cantante Chiara Galiazzo, che è sempre stata un’artista estremamente riservata.

Come rivelato da DONNA Glamour, la donna farebbe coppia fissa dal 2017 con un suo vecchio compagno di classe, conosciuto fra i banchi della Bocconi, l’università nella quale la Galiazzo si è laureata in Economia.

In realtà i due stavano insieme anche prima di X Factor, dopo di che sarebbe sopraggiunto un periodo di pausa all’interno della coppia. Di lui non si hanno molte informazioni e il suo volto non compare neppure tra i post caricati sul profilo Instagram dell’artista.