Chiara Ferragni, si sbottona la maglietta: il davanzale è esagerato

Nonostante la gravidanza, Chiara Ferragni non rinuncia a postare foto audaci e provocanti. Il décolleté in primo piano lascia senza parole.

La moglie di Fedez non si arrende: Chiara Ferragni più critiche riceve più continua per la sua strada. La influencer amatissima e seguitissima sui social posta imperterrita foto del suo bel corpo reso ancora più sensuale dalla gravidanza.

Sul suo profilo instagram proliferano come funghi i commenti più disparati. Con più di 22,3 milioni di follower è una cosa più che naturale. La Ferragni ormai è abituata questa attenzione mediatica. Difficile non restare incantati davanti ai suoi ultimi scatti.

Chiara Ferragni osa troppo con la scollatura

Dopo il matrimonio con Fedez, Chiara ha aumentato il numero dei suoi follower e ha dato una svolta particolare alla sua vita diventando mamma del piccolo Leone, una vera e propria star del web. Ma di certo, il fatto di essere mamma non le ha impedito – come è giusto che sia- di giocare con la sua innata sensualità.

Nella foto Chiara poche ore fa ha lasciato di stucco con una foto in cui mostra il seno generoso, reso ancora più grosso dalla gravidanza in corso. La bimba che nascerà sarà destinata a diventare sicuramente una star con una mamma come Fedez e Chiara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



Il suo pancione fa sognare i fan che non vedono l’ora di vedere il piccolo angioletto che custodisce in grembo.

Chiara criticata da alcuni followers

Ovviamente, tra i complimenti e gli auguri per il lieto evento, non mancano i commenti bigotti. Tante persone, infatti, ritengono il suo modo di fare non sia consono ad una brava mamma. Insomma, in è pensiero diffuso che una madre non abbia più la libertà di sentirsi sexy e bella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



Chiara ama condividere i progressi del suo pancione e non ha mai smesso di sentirsi bella, come dovrebbe fare qualsiasi donna in dolce attesa.

Purtroppo c’è chi la pensa diversamente e le critiche piovano spesso in massa. Lo scatto col davanzale in bella mostra non ha potuto fare altro che scuotere il web. Chiara è sempre incantevole!