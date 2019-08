Chiara Ferragni ‘Senza vergogna’: si toglie il reggiseno, senza vestiti per i suoi haters – Foto

Chiara Ferragni ‘Senza vergogna’: si toglie il reggiseno, senza vestiti per i...

Chiara Ferragni, blogger e influencer tra le più celebri al mondo, ha pubblicato una stoccata ai suoi haters su Instagram. Ecco quale

Chiara Ferragni è una delle blogger/influencer più conosciute al mondo. Il suo lavoro si svolge principalmente su Instagram, alternando i suoi scatti da modella in casa in compagnia del marito Federico Leonardo Lucia ( Fedez ) e il figlio Leo a quelli in vacanza.

Insomma, Chiara a scatto guadagna davvero un capitale: parliamo di migliaia di euro, che sfiorano quasi il milione. E, proprio per questo e, diciamocelo, anche per la sua bellezza angelica, è particolarmente invidiata da molti colleghi del suo stesso settore.

Chiara Ferragni ha dato una bella stoccata ai suoi haters di recente su Instagram

Non mancano, naturalmente, i classici haters, che molte volte, dagli stessi Ferragnez, sono stati accusati di veri e propri atti di bullismo verbale ai danni della biondissima influencer.

Con il suo “Hi guys“, Chiara ha attirato a sé molte simpatie e antipatie e non solo per questo. Da all’incirca un anno e passa, è diventata mamma del piccolo Leone Lucia, nato dall’unione con Fedez e il solo fatto di essere una “mamma social” l’ha resa la preda preferita nel mirino degli haters, già accaniti da prima.

Chiara Ferragni è una mamma

Poco fa, Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto particolarmente sensuale su Instagram ( il social prediletto dai vip ), che l’ha resa oggetto di un’enorme polemica tra i commenti. La didascalia che ha pubblicato accanto alla foto è stata la seguente:

“But you’re a mother”

Insomma, Chiara ha davvero voluto dare una stoccata a tutti coloro che l’hanno sempre criticata per le sue foto. Sotto la sua foto, al di là dei classici insulti, sono spuntate anche parole di incoraggiamento da parte dei suoi followers, anche ironiche:

“Il pesce in questo caso non resta nel suo habitat ma esce allo scoperto”

“Vi giuro su Dio che la prima frustrata che commenta con “non puoi fare foto nuda sei una madre” la vado a cercare per riempirla di non so cosa”

Diversi anche gli insulti, chi ritiene che il suo comportamento sia ‘senza vergogna’. I moralisti si nascondono ovunque.