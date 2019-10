Chiara Ferragni seno rifatto, zigomi e naso smussati: l’influencer smascherata da Striscia La Notizia – Foto

Chiara Ferragni nel mirino dello scanner di ‘Striscia la Notizia’. L’influencer più famosa al mondo col naso e seno rifatto. Le foto non lasciano dubbi

Chiara Ferragni è tra le influencer più conosciute a livello internazionale. Una vera e propria star sui social, vanta una cifra astronomica di follower pari ad oltre 17 milioni.

Spesso al centro dell’attenzione per i suoi scatti bollenti da sola o in compagnia del suo inseparabile marito, il rapper Fedez nel corso dell’ultima puntata di Striscia la Notizia è finita al centro del mirino dello ‘Scanner Test’, che smaschera i ritocchini estetici dei Vip.

Per quanto potrà apparire strano e inverosimile, pare proprio che anche la mammina del dolcissimo Leone abbia fatto ricorso alle magie del chirurgo estetico per il seno, gli zigomi e il naso. Le foto non lasciano spazio a dubbi. Ecco i prima e i dopo.

Chiara Ferragni ha il seno rifatto

La bellissima fashion Blogger torinese nell’ultima puntata del celebre Tg Satirico ‘Striscia la Notizia’ è stata nell’occhio del mirino dello ‘Scanner Test’ più temuto dai vip. Questo ha rivelato per quanto strano possa sembrare che Ferragni sia ricorsa alla chirurgia estetica per aumentare il volume del suo seno, anche se di pochissimo.

Ciò potrebbe essere vero, ma potrebbe anche essere che il fantomatico e lieve aumento sia dovuto alla gravidanza e all’allattamento del suo primogenito, il dolcissimo Leone, diventato ormai la mascotte di casa Ferragnez.

Di questo l’influencer non ha mai fatto menzione, ecco la Chiara di ieri e di oggi messe a confronto (dopo la foto, lo scatto che dimostra il ritocchino al naso e agli zigomi):

Chiara Ferragni naso e zigomi smussati

Non è tutto, lo scanner test andato in onda durante la puntata del 30 Ottobre di Striscia la Notizia, rivela che anche il bel nasino all’insù e gli zigomi sarebbero stati smussati grazie alle manine esperte di un buon chirurgo estetico.

La domanda dei fan sorge naturale, Chiara Ferragni è bellissima e rifatta? Nonostante i lievi cambiamenti, la bella fashion Blogger Torinese è comunque bellissima, ed in poco tempo nonostante le velenose critiche degli odiatori seriali, è riuscita comunque a conquistare il cuore di tantissimi ragazzi che la seguono come un modello.

Ecco di seguito lo scatto della moglie di Fedez ieri e oggi, che ha fatto discutere: